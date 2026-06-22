Markarbetare sökes till vår kund i Skellefteå
Bolt.Works Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Piteå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Piteå
2026-06-22
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Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom bygg och anläggning – eller vill du prova något nytt i en praktisk och utvecklande roll? Vi söker nu engagerade markarbetare till vårt team i Skellefteå. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och växande arbetsmiljö där kvalitet och lagarbete står i fokus.
Om rollen
Som markarbetare kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom mark- och anläggningsarbete. Arbetet innefattar bland annat plattsättning, rörläggning, vägarbeten, justering och dränering.
Du kommer även att arbeta med småmaskiner och nivålaser samt delta i projekt såsom staketbyggnation, asfaltering och kantstensinstallation. Rollen innebär ett praktiskt arbete utomhus där du bidrar till att skapa hållbara och funktionella lösningar i våra projekt.
Ingen dag är den andra lik, och du blir en viktig del av ett team som levererar kvalitet i varje steg.
Vi söker dig som
Har en positiv inställning och vilja att utvecklas
Har goda kunskaper i svenska eller engelska i tal och skrift
Har giltigt Arbete på väg 1 och 2 (krav)
Har erfarenhet av eller intresse för kantstensarbete och markarbeten
Har grundläggande erfarenhet av spadarbete, dränering och arbete med småmaskiner
Meriterande:
ESA-19
Heta Arbeten
Vi erbjuder
En aktiv och varierad arbetsmiljö med arbete utomhus
Goda möjligheter till utveckling inom bygg- och anläggningsbranschen
Utbildning och möjlighet att stärka dina certifieringar
Ett stöttande och engagerat team med stark gemenskap
Ett tidsbegränsat projekt på cirka fem månader, med möjlighet till förlängningPubliceringsdatum2026-06-22Om företaget
Vi arbetar med projekt som utvecklar och förbättrar samhällsinfrastruktur. Hos oss blir du en del av ett team där engagemang, kvalitet och yrkesstolthet är centralt. Vi värdesätter både erfarenhet och rätt inställning, och tror på att utveckling sker genom samarbete och ansvar.
Vill du vara med och bygga framtidens projekt i Skellefteå? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9974033