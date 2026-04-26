Markarbetare sökes till uppdrag i Västerbotten och Norrbotten
Landströms Bemanning söker nu markarbetare för uppdrag i Västerbotten och Norrbotten.
Vi samarbetar med etablerade företag inom bygg och anläggning och söker dig som har erfarenhet av markarbete och vill fortsätta utvecklas i yrket. Här finns möjlighet att arbeta i varierande projekt inom anläggning, mark och infrastruktur.
Arbetsplatsen varierar beroende på projekt och uppdrag.Publiceringsdatum2026-04-26Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt men kan bland annat innefatta:
Mark- och anläggningsarbete
VA-arbeten
Grundläggning
Finplanering
Vi söker dig som
Har erfarenhet av markarbete
Är arbetsvillig, noggrann och tar ansvar
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Talar svenska eller engelska
Meriterande:
Erfarenhet av VA/rörläggning
Vana av att arbeta efter ritningÖvrig information
Arbetsort: Västerbotten och Norrbotten
Arbetstider varierar beroende på projekt
Vid arbete på annan ort utgår traktamente och boende ordnas av oss
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: vanessa@landstromsbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Markarbetare Norrland". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landströms Bemanning AB
(org.nr 559431-3313) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vanessa Landström vanessa@landstromsbemanning.se Jobbnummer
9876216