Markarbetare sökes till uppdrag i Stockholmsområdet
2026-04-26
Landströms Bemanning söker nu markarbetare för uppdrag i Stockholmsområdet.
Vi samarbetar med etablerade företag inom bygg och anläggning och söker dig som har viss erfarenhet inom markarbete och vill fortsätta utvecklas i yrket. Här finns möjlighet att arbeta i olika projekt och bygga på din kompetens över tid.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt men kan bland annat innefatta:
Mark- och anläggningsarbete
VA-arbeten
Grundläggning
Finplanering
Vi söker dig som
Har erfarenhet av markarbete
Är arbetsvillig, noggrann och tar ansvar
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Meriterande:
Erfarenhet av VA/rörläggning
Vana av att arbeta efter ritning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: vanessa@landstromsbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Markarbetare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landströms Bemanning AB
(org.nr 559431-3313) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vanessa Landström vanessa@landstromsbemanning.se Jobbnummer
