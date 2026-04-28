Markarbetare sökes till projekt i Luleå & Boden
Nkraft Bemanning växer och söker nu 2-4 markarbetare till pågående och kommande projekt i Luleå och Boden.
Vi söker dig som vill arbeta i ett varierande projekt där du får vara med och bygga upp mark- och anläggningsmiljöer från grunden.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Du kommer att arbeta med klassiska mark- och anläggningsarbeten i projektform. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Plattläggning
Kantstensarbete
Montering av lekutrustning
Justering inför asfaltering
Kabelschakt och kabelförläggning
Rörläggning av dagvattenledningar
Schakt för asfaltsytor
Montering av fundament för belysning och motorvärmare
Justering av matjord för gräsytor
Övrigt förekommande markarbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Är självgående och tar ansvar i ditt arbete
Trivs med att arbeta i team
Har god arbetsmoral och är lösningsorienterad
Anställningsvillkor
Arbetsort: Luleå & Boden
Start: Mitten av maj
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 07:00-16:00
Lön enligt kollektivavtal
Boende ordnas av oss vid behov! Så ansöker du
Om Nkraft
Vi är ett lokalt bemanningsföretag med fokus på kvalitet, långsiktighet och rätt kompetens i varje uppdrag. Hos oss får du bra villkor, schyssta kollegor och möjligheten att vara med och bygga Sveriges framtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B
)
753 32 UPPSALA Kontakt
Carl-David Almqvist 0730594612
9879384