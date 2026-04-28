Markarbetare sökes till projekt i Luleå & Boden

N Kraft Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Uppsala
2026-04-28


Nkraft Bemanning växer och söker nu 2-4 markarbetare till pågående och kommande projekt i Luleå och Boden.
Vi söker dig som vill arbeta i ett varierande projekt där du får vara med och bygga upp mark- och anläggningsmiljöer från grunden.

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med klassiska mark- och anläggningsarbeten i projektform. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Plattläggning
Kantstensarbete
Montering av lekutrustning
Justering inför asfaltering
Kabelschakt och kabelförläggning
Rörläggning av dagvattenledningar
Schakt för asfaltsytor
Montering av fundament för belysning och motorvärmare
Justering av matjord för gräsytor
Övrigt förekommande markarbete

Vi söker dig som
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Är självgående och tar ansvar i ditt arbete
Trivs med att arbeta i team
Har god arbetsmoral och är lösningsorienterad

Anställningsvillkor
Arbetsort: Luleå & Boden
Start: Mitten av maj
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 07:00-16:00
Lön enligt kollektivavtal
Boende ordnas av oss vid behov!



Om Nkraft
Vi är ett lokalt bemanningsföretag med fokus på kvalitet, långsiktighet och rätt kompetens i varje uppdrag. Hos oss får du bra villkor, schyssta kollegor och möjligheten att vara med och bygga Sveriges framtid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta)
753 32  UPPSALA

Kontakt
Carl-David Almqvist
0730594612

Jobbnummer
9879384

