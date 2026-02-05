Markarbetare med erfarenhet till vår kund i Västerbotten!
2026-02-05
, Malå
, Lycksele
, Skellefteå
, Arvidsjaur
Är du en erfaren markarbetare som redan nu vill säkra kommande års möjligheter?
Vår kund söker nu erfarna markarbetare som vill säkra framtida uppdrag och utvecklas i rollen. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig GFL-lön, bra försäkringar och moderna personalförmåner. För rätt person finns dessutom goda möjligheter till återkommande uppdrag över flera säsonger och det är vanligt att våra konsulter blir erbjudna tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Om rollen
Vår kund håller hög kvalitet och erbjuder stabila projekt. Kundens projekt omfattar exempelvis:
• Grundläggning och markberedning
• VA-arbeten
• Schakt, rörläggning och återfyllnad
• Plattsättning och finplanering
• Vägarbeten och anläggning
• Arbete med maskiner, mätutrustning och laserinstrument
• Arbetsledning eller ansvar för delar av arbetsplatsen (för dig med rätt erfarenhet)
Du erbjuds
• Trygg anställning med kollektivavtal
• Marknadsmässig lön enligt GFL (din lön baseras på kundens nivå)
• Pensionsavsättningar, försäkringar och goda anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag och moderna personalförmåner
• Arbetskläder och utrustning vid behov
• En personlig kontaktperson som följer dig genom hela uppdraget
• Möjlighet att själv välja vilken arbetsplats du vill gå vidare med
• Stabilitet hos seriösa och välrenommerade företag i branschen
För rätt person finns goda möjligheter till återkommande uppdrag över flera säsonger - och det är även vanligt att våra konsulter blir erbjudna tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Vi söker dig som...
• Har tidigare erfarenhet av mark och anläggning
• Trivs i ett fysiskt arbete ute i friska luften
• Gillar problemlösning och att samarbeta
• Är självgående och trygg i yrkesrollen
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Erfarenhet inom mark/anläggning (minst en säsong)
Meriterande: ESA, Heta arbeten, Arbete på väg, maskinvana, rörläggning.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Norsjö
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: matilda.lindfors@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev.
Vill du ansöka utan CV? Maila matilda.lindfors@pn.se
och beskriv kort din erfarenhet.
#markarbete #entreprenad #anläggning #bygg
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
