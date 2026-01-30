Mark- och VA-projektörer till Inviatech i Stockholm
2026-01-30
Vill du arbeta i ett familjärt och kompetent team där du får lägga större delen av tiden på det faktiska projekteringsarbetet? Trivs du med konstruktion, ritningsframställning och tekniska handlingar i nära samarbete med kollegor? Då kan detta vara rollen för dig! Inviatech söker nu mark- och VA-projektörer som vill utvecklas i en spännande position.
Mer om rollen
Hos Inviatech arbetar du i nära samarbete med kollegor och projekt. Uppdragen bemannas oftast med en mark- och en VA-projektör som tillsammans driver projekten framåt. Beroende på uppdrag kan arbetet varvas med platsbesök och gemensamt arbete hos kund eller på kontor.
Rollen har tydligt fokus på producering, där huvuddelen av tiden läggs på konstruktion, projektering och framtagning av tekniska handlingar, ritningar och mängdförteckningar. Möten och samordning förekommer, men cirka 70 % av arbetet består av faktiskt projekteringsarbete.
Som VA-projektör är du en viktig del i hela processen - från förfrågningsunderlag och bygghandlingar till dagvattenutredningar och färdiga leveranser. Du arbetar nära beställare, med korta beslutsvägar och god möjlighet att påverka ditt arbete.
Arbetsuppgifter i urval
Mark-, gatu- och VA-projektering samt dagvattenutredningar vid om-, till- och nybyggnation
Projektering av bostäder, industrier, förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler
Framtagning av tekniska handlingar såsom utredningar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar
Konstruktion, ritningsframställning och upprättande av mängdförteckningar
Samarbete i projektteam där mark och VA arbetar tätt tillsammans genom hela processen
Teknisk rådgivning, konsultation och stöd till beställare i både total- och utförandeentreprenader
Löpande samordning, avstämningar och möten inom projektens ramar
Krav för tjänsten
Eftergymnasial teknisk utbildning inom mark, VA eller teknik
Minst tre års erfarenhet av arbete med mark- och/eller VA-projektering
Stort tekniskt intresse och en tydlig vilja att arbeta med producering
Konsulterfarenhet från annat företag
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av dagvattenutredningar
Kunskap inom skyfallsfrågor
Erfarenhet av arbete enligt AMA
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete, exempelvis i rollen som BAS-P och/eller BAS-U
Mer om dig
Vi tror att du som söker är nyfiken och engagerad, och att du finner glädje i ditt arbete. Du drivs av att göra samhällsnytta och ser värdet i att bidra till lösningar som håller över tid. Du är dessutom bra på att engagera gruppen och skapa ett positivt samarbete där alla drar åt samma håll.
Du är också initiativtagande och tar ansvar för att driva uppgifter framåt. Du arbetar strukturerat och säkert, och bidrar till att både kollegor och kunder alltid får den information de behöver. Samtidigt är du varm och närvarande i samarbetet, och du uppskattar att jobba tillsammans med andra för att nå bästa möjliga resultat.
Om Inviatech
Inviatech är konsultföretaget där allt börjar med dig. Vi fokuserar på individen, erbjuder flexibla lösningar och en modern lönepolicy för att attrahera de mest professionella och engagerade personerna i branschen. Vi arbetar med projektering inom mark, gata och yttre VA, samt inmätning, utsättning, byggledning och beställarstöd - med kunder från Kiruna till Ystad.
Vi tror på att matcha rätt person med rätt uppdrag, och är stolta över att vara ett familjärt och socialt företag där gemenskap, öppenhet och kompetensutbyte är en självklar del av vardagen.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd av Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över i anställning hos Inviatech.
Rekryteringsprocess
Telefonintervju och granskning av skallkrav och meriterande
Intervju
Personlighetstest
Intervju med Inviatech

Publicering
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Stockholm
Löneform: Månadslön, individuell lönesättning
Önskat startdatum: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
