Mark- och VA-arbetare sökes till Rixma AB - Flera tjänster

Rixma Aktiebolag / Anläggningsarbetarjobb / Västerås
2026-07-15


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Mark- och VA-arbetare sökes till Rixma AB – Flera tjänster (Fagersta & Västerås)
Rixma AB söker nu flera drivna, seriösa och skickliga anläggare och rörläggare för arbete i Fagersta- och Västeråsområdet. Vi söker i första hand dig som har kompetens inom både anläggning och rörläggning, men även du som är specialiserad inom något av yrkena är välkommen att söka. Vi växer och behöver förstärka vårt team med fler engagerade medarbetare.

Publiceringsdatum
2026-07-15

Om tjänsten
Yrkesarbetare – Anläggare
Som anläggare hos oss kommer du att arbeta med bland annat:

Mark- och anläggningsarbeten

Justeringsarbeten

Stensättning

Trädgårds- och finplaneringsarbeten

Montage av lekredskap

Montering av staket och belysning

Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning

Yrkesarbetare – Rörläggare
Som rörläggare hos oss kommer du att arbeta med:

Rörläggning för VA-anläggningar

Muffsvetsning

Arbete med VRS-system

Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom VA och markentreprenad

Kvalifikationer
Anläggare
Vi söker dig som:

Har dokumenterad erfarenhet av anläggningsarbete

Har giltigt APV-utbildningsbevis

Har utbildning inom kvartsdamm, säkra schakt, säkra lyft och heta arbeten

Innehar manuellt B-körkort

Är noggrann, ansvarstagande och har en god arbetsmoral

Är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team

Rörläggare
Vi söker dig som:

Har dokumenterad erfarenhet av rörläggning

Har erfarenhet av muffsvetsning och arbete med VRS-system

Har giltigt APV-utbildningsbevis

Har utbildning inom Säkert Vatten

Har utbildning inom asbest, kvartsdamm, säkra schakt, säkra lyft och heta arbeten

Innehar manuellt B-körkort

Är noggrann, ansvarstagande och har en god arbetsmoral

Vi erbjuder

Anställning enligt kollektivavtal

En trygg och seriös arbetsgivare

God arbetsmiljö och trevliga kollegor

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Varierande och utvecklande projekt inom mark och VA

Arbetsplats: Fagersta- och Västeråsområdet.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069535-2101023".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rixma Aktiebolag (org.nr 556816-5525), https://rixma.teamtailor.com
Stora gatan 1 (visa karta)
722 12  VASTERAS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rixma AB

Jobbnummer
10003206

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