Mark- och VA-arbetare sökes till Rixma AB - Flera tjänster
Rixma Aktiebolag / Anläggningsarbetarjobb / Västerås Visa alla anläggningsarbetarjobb i Västerås
2026-07-15
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Mark- och VA-arbetare sökes till Rixma AB – Flera tjänster (Fagersta & Västerås)
Rixma AB söker nu flera drivna, seriösa och skickliga anläggare och rörläggare för arbete i Fagersta- och Västeråsområdet. Vi söker i första hand dig som har kompetens inom både anläggning och rörläggning, men även du som är specialiserad inom något av yrkena är välkommen att söka. Vi växer och behöver förstärka vårt team med fler engagerade medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Yrkesarbetare – Anläggare
Som anläggare hos oss kommer du att arbeta med bland annat:
Mark- och anläggningsarbeten
Justeringsarbeten
Stensättning
Trädgårds- och finplaneringsarbeten
Montage av lekredskap
Montering av staket och belysning
Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning
Yrkesarbetare – Rörläggare
Som rörläggare hos oss kommer du att arbeta med:
Rörläggning för VA-anläggningar
Muffsvetsning
Arbete med VRS-system
Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom VA och markentreprenadKvalifikationer
Anläggare
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av anläggningsarbete
Har giltigt APV-utbildningsbevis
Har utbildning inom kvartsdamm, säkra schakt, säkra lyft och heta arbeten
Innehar manuellt B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Rörläggare
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av rörläggning
Har erfarenhet av muffsvetsning och arbete med VRS-system
Har giltigt APV-utbildningsbevis
Har utbildning inom Säkert Vatten
Har utbildning inom asbest, kvartsdamm, säkra schakt, säkra lyft och heta arbeten
Innehar manuellt B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Vi erbjuder
Anställning enligt kollektivavtal
En trygg och seriös arbetsgivare
God arbetsmiljö och trevliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Varierande och utvecklande projekt inom mark och VA
Arbetsplats: Fagersta- och Västeråsområdet.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069535-2101023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rixma Aktiebolag
(org.nr 556816-5525), https://rixma.teamtailor.com
Stora gatan 1 (visa karta
)
722 12 VASTERAS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rixma AB Jobbnummer
10003206