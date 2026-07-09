Mark- och exploateringskonsult till växande konsultbolag i Skåne
NearYou Sverige AB / Lantmätarjobb / Malmö Visa alla lantmätarjobb i Malmö
2026-07-09
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Om jobbet
Vill du arbeta med mark- och exploateringsfrågor i en roll där du får stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att utvecklas tillsammans med ett växande bolag?
Vår kund befinner sig i en tillväxtfas med flera spännande projekt och ramavtal. Vi förstärker därför teamet och söker dig som vill arbeta med frågor inom exploatering, fastighetsrätt, lantmäteri, markförhandling och projektledning.
Här får du möjlighet att arbeta med både offentliga och privata kunder i projekt som sträcker sig från tidiga idéer och planprocesser, markförhandling och avtalsupprättande, till genomförande och uppföljning. Rollen passar dig som vill ha en varierad vardag, stora utvecklingsmöjligheter och frihet under ansvar.
Tjänstebeskrivning
Som mark- och exploateringskonsult arbetar du brett inom samhällsbyggnadsområdet och blir involverad i flera delar av plan- och exploateringsprocessen. Uppdragen varierar i omfattning och komplexitet och genomförs för såväl kommuner som privata exploatörer.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
• Rådgivning inom mark-, exploaterings- och fastighetsrättsliga frågor
• Detaljplanearbete och planprocesser
• Fastighetsrättsliga analyser och exploateringskalkyler
• Upprättande av avtal
• Analys av fastighetsbestånd och markförhandlingar
• Kontakter med kommuner, myndigheter och andra aktörer
• Stöd i lantmäterifrågor och fastighetsutvecklingsprojekt
• Medverkan i eller ansvar för konsultuppdrag hos kommunala verksamheter
Ingen vecka är den andra lik. Du får arbeta med både strategiska och operativa frågor i nära samarbete med kunder och kollegor.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom exempelvis:
• Lantmäteri
• Samhällsbyggnad
• Fastighetsrätt
• Juridik med relevant inriktning
• Samhällsplanering
eller annan likvärdig utbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av mark- och exploateringsfrågor från kommun, konsultverksamhet eller annan närliggande verksamhet, men vi välkomnar även dig som är i början av din karriär.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är:
• Driven och initiativtagande
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Affärsmässig och relationsskapande
• Flexibel och prestigelös
• Strukturerad och resultatinriktad
• Självständig i ditt arbetssätt
Vad erbjuder vi dig?
Du blir en del av ett entreprenöriellt och växande bolag där du får möjlighet att påverka både din egen utveckling och verksamhetens framtid.
Här erbjuds bland annat:
• Hybridarbete
• Korta beslutsvägar
• Spännande och varierande projekt
• Möjlighet att växa i takt med verksamheten
• Bonus och friskvårdsbidrag
• En utvecklande miljö med stort eget ansvar
Övrig information
Placering i Malmö. Resor inom tjänsten kan förekomma.
Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Låter detta intressant?
Ansök via vår hemsida, www.nearyou.se,
senast den 31 augusti. Vi arbetar med löpande urval och rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Erika Douhan Madsen på erika.d.madsen@nearyou.se
.
För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte inkludera de fyra sista siffrorna i ditt personnummer eller några referensuppgifter i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Arbetsplats
NearYou Skåne AB Kontakt
Erika Douhan Madsen erika.d.madsen@nearyou.se Jobbnummer
9998039