Mark- Och Anläggningsarbetare Till Nyab!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Luleå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Luleå
2026-02-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med spännande projekt i ett växande företag med stora utvecklingsmöjligheter? Är du en lagspelare med egen drivkraft som vill göra skillnad i ett sammansvetsat team? Då är NYAB Infrastruktur platsen för dig! Vi söker mark- och anläggningsarbetare för att stärka vårt team under högsäsongen 2026. Hos oss blir du en viktig del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar och en företagskultur där våra medarbetare är vår största tillgång.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som mark- och anläggningsarbetare hos NYAB får du en varierande vardag där du arbetar med intressanta projekt hos våra kunder. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Markarbeten för grundläggning
Plattläggning
Justering för asfaltering
VA-arbeten
Arbetet sker huvudsakligen utomhus och projekten varierar i omfattning. För att göra din vardag smidig har du vid behov tillgång till tjänstebil och arbetar främst dagtid, mån-fre kl. 07:00-16:00. Vid behov kan helg- och kvällsarbete förekomma.
Du påbörjar din anställning med en introduktion där vi ser till att du får en gedigen onboarding och snabbt kommer in i både rollen och företaget. Tillsammans med din chef lägger ni en gemensam plan för din utveckling hos oss. Högsäsongen sträcker sig från maj till november 2026, och det finns goda möjligheter till vidare anställning om samarbetet fungerar väl för båda parter.
Vi söker dig som
Vi tror att ditt engagemang och driv är det viktigaste för att trivas och lyckas hos oss. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta men är också bekväm med att arbeta självständigt när det krävs.
För att vara aktuell för rollen ser vi att du:
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet eller utbildning inom mark/anläggning, exempelvis VA-arbeten, plattläggning eller stensättning
Erfarenhet av ritningsläsning
Certifikat för Arbete på väg och/eller Safe Construction är mediterande, dessa utbildningar ges annars väl på plats hos NYAB.
Varför ska du arbeta på NYAB?
Hos NYAB får du vara dig själv och utvecklas både individuellt och i team. Vi värdesätter mångfald, höga ambitioner och en stark lagkänsla, vilket skapar en miljö där du trivs, presterar och kan växa i din roll.
Med en familjär gemenskap och entreprenöriell anda arbetar vi tillsammans mot gemensamma mål. Hos oss har du möjlighet att påverka, utvecklas och ta nästa steg i din karriär - med frihet under ansvar.
Ansökningsförfarande
Tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. NYAB samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på Maria.berggren@norraresurs.se
eller 070-336 67 30.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av NYAB!Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyab Infrastruktur Kontakt
Rekryteringskonsult
Maria Berggren maria.berggren@norraresurs.se 070-3366730 Jobbnummer
9742709