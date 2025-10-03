Mark- och Anläggningsarbetare till Nåiden Infra!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Grovarbetarjobb / Luleå Visa alla grovarbetarjobb i Luleå
2025-10-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med spännande projekt i ett växande företag med stora utvecklingsmöjligheter? Är du en lagspelare med egen drivkraft som vill göra skillnad i ett sammansvetsat team? Då är Nåiden Infra platsen för dig!
Vi söker mark- och anläggningsarbetare för att stärka vårt team under högsäsongen 2025 med chans till vidare fast anställning efter mark- och anläggnings säsongen. Hos oss blir du en viktig del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar och en företagskultur där våra medarbetare är vår största tillgång.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Som mark- och anläggningsarbetare hos Nåiden Infra får du en varierande vardag där du arbetar med intressanta projekt hos våra kunder samt i våra egna utvecklingsprojekt. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Markarbeten för grundläggning
Plattläggning
Justering för asfaltering
VA-arbeten
Arbetet sker huvudsakligen utomhus och projekten varierar i omfattning. För att göra din vardag smidig är arbetstiderna förlagda på dagtid, måndag till fredag.
Du påbörjar din anställning med en introduktion där vi ser till att du får en gedigen onboarding och snabbt kommer in i både rollen och företaget. Tillsammans med din chef lägger ni en gemensam plan för din utveckling hos oss. Högsäsongen sträcker sig från maj till november 2025, och det finns goda möjligheter till vidare anställning om samarbetet fungerar väl för båda parter.
Vi söker dig som
Vi tror att ditt engagemang och driv är det viktigaste för att trivas och lyckas hos oss. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta men är också bekväm med att arbeta självständigt när det krävs.
För att vara aktuell för rollen ser vi att du:
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet eller utbildning inom mark/anläggning, exempelvis VA-arbeten, plattläggning eller grundläggning av hus.
Erfarenhet av ritningsläsning
Certifikat för Arbete på väg och/eller Safe Construction är mediterande, dessa utbildningar ges annars väl på plats hos Nåiden Infra.
Varför ska du arbeta på Nåiden Infra?
Hos Nåiden Infra får du vara dig själv och utvecklas både individuellt och i team. Vi värdesätter mångfald, höga ambitioner och en stark lagkänsla, vilket skapar en miljö där du trivs, presterar och kan växa i din roll.
Med en familjär gemenskap och entreprenöriell anda arbetar vi tillsammans mot gemensamma mål. Hos oss har du möjlighet att påverka, utvecklas och ta nästa steg i din karriär - med frihet under ansvar.
Vi är en stor organisation men som ändå känns liten och nära. Det är vår styrka. Här får varje medarbetare plats att utvecklas och möjlighet att påverka. Sedan starten 1974 har vi satsat på att anställa egna tjänstemän och yrkesarbetare och det är än idag en framgångsfaktor för att kunna driva projekt med engagemang och bygga på förtroenden över tid.
Ansökningsförfarande
Tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Nåiden Infra samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Eric Lundquist på eric.lundquist@norraresurs.se
eller 070-366 36 85.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av Nåiden Infra!
Om Nåiden
Nåiden är ett privatägt bygg- och anläggningsföretag i norra Sverige med stor erfarenhet av alla entreprenadformer. Med lokalt ägande och engagemang för vår region utvecklar vi samhället tillsammans med våra partners. Även om mycket hänt sedan starten 1974 är det en sak som aldrig kommer förändras. Förtroende är fortfarande något som förtjänas. Och vi kommer fortsätta bygga på förtroenden i generationer framåt.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626)
Upplagsvägen 7 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nåiden Infra AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Eric Lundquist eric.lundquist@norraresurs.se 070-366 63 85 Jobbnummer
9539524