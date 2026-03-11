Mark- och Anläggningsarbetare till HÖ Allbygg!
2026-03-11
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
HÖ Allbygg söker nu mark- och anläggningsarbetare till sitt team i Kiruna. Vill du arbeta med spännande projekt i ett företag med stora utvecklingsmöjligheter? Är du en lagspelare med egen drivkraft som vill göra skillnad i ett sammansvetsat team? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
I rollen som mark- och anläggningsarbetare på HÖ Allbygg får du arbeta med varierande och intressanta projekt.
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta:
Grundläggning
Dränering
VA-arbeten
Plattsättning
Arbetet sker utomhus i alla väder, arbetstiden är förlagd till måndag till onsdag kl. 07:00-19:00 samt att du slutar vid lunch på torsdagar. Genom att arbeta längre dagar i början av veckan jobbar du in fredagen samt halva torsdagen, vilket ger en kortare arbetsvecka. Tjänsten är en heltidsanställning som omfattar totalt 40 timmar per vecka, och varierande arbetstider kan förekomma vid behov.
Du påbörjar din anställning med en introduktion där vi ser till att du får en gedigen onboarding och snabbt kommer in i både rollen och företaget. Tillsammans med din chef lägger ni en gemensam plan för din utveckling hos oss. Högsäsongen sträcker sig från maj till november 2026, och det finns goda möjligheter till vidare anställning om samarbetet fungerar väl för båda parter.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav för tjänsten)
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet eller utbildning inom mark/anläggning, exempelvis VA-arbeten, plattläggning eller stensättning
Som person är du prestigelös, samarbetsvillig och nyfiken med en stark vilja att utvecklas.
Vad vi erbjuder
Varierande och stimulerande arbetsuppgifter
Goda utvecklingsmöjligheter
En familjär och trivsam arbetsmiljö
Ansökningsförfarande
Tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. HÖ Allbygg samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på Maria.berggren@norraresurs.se
eller 070-336 67 30.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av HÖ Allbygg!
Om HÖ Allbygg
HÖ Allbygg är ett snart 60-årigt företag i bygg- och fastighetsbranschen. Företaget har sitt huvudkontor i Luleå och ett filialkontor i Kalix. Vi utför hus-, Mark- och anläggningsentreprenader och är medlem i Byggföretagen.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se
981 31 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HÖ Allbygg Aktiebolag Kontakt
Rekryteringsansvarig
Maria Berggren Maria.berggren@norraresurs.se +46703366730 Jobbnummer
9789391