Mark- och anläggningsarbetare sökes i Stockholm

Lastov Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2026-02-12


Publiceringsdatum
2026-02-12

Dina arbetsuppgifter
Vi söker erfarna mark- och anläggningsarbetare för arbete inom mark, bygg och trädgårdsanläggning.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
* Mark- och anläggningsarbete
* Stensättning (inklusive natursten)
* Betongarbete: betongmur, kallmur och plattläggning
* Trädgårdsanläggning (planteringsytor, grusytor m.m.)
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på projekt och kompetens.
Kvalifikationer (Krav)
* Praktisk erfarenhet inom mark-och anläggningsarbete
* Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsuppgifter
* Noggrannhet och god arbetsmoral
Meriterande
* Erfarenhet av ritningsläsning
* Övrig erfarenhet inom byggbranschen
* Yrkesutbildning eller diplom inom bygg
* Kunskaper i svenska och/eller engelska
* Körkort B
* Tillgång till egen bil
Anställningsform och anställningslängd enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: info@lastoventreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lastov Entreprenad AB (org.nr 559311-8861)

Kontakt
Inna Stankus
info@lastoventreprenad.se

Jobbnummer
9738517

