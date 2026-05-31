2026-05-31
Mark- och anläggningsarbetare – För dig med rätt driv och arbetsmoral!
Är du van vid att ta ansvar, jobba hårt och leverera resultat?
Vill du arbeta i ett team där inställning och arbetsmoral värderas lika högt som erfarenhet?
Human Talent söker nu mark- och anläggningsarbetare till uppdrag hos en kund inom bygg- och anläggningsbranschen inför säsongen 2026, med start i maj.
Här får du möjligheten att arbeta i projekt där du ser konkreta resultat av det du gör – varje dag.
Om rollen
Som markarbetare får du en aktiv och varierad vardag där du arbetar i olika typer av projekt tillsammans med ditt team.
VA-arbeten (vatten och avlopp)
Plattläggning och stenarbete
Markberedning och grävning
Vägbyggnation och anläggning av grönytor
Arbetet sker både självständigt och i team, där det ställs krav på att du kan samarbeta, ta initiativ och hålla ett bra arbetstempo.
Därför passar du för rollen
Vi lägger stor vikt vid din inställning.
Du är en person som:
Tar ansvar och gör jobbet ordentligt
Trivs med att arbeta i team
Har ett högt driv och god arbetsmoral
Är noggrann och lösningsorienterad
Klarar av ett fysiskt arbete utomhus
Tidigare erfarenhet inom mark och anläggning är meriterande, men inget krav – rätt person med rätt inställning kan snabbt komma in i rollen. Kvalifikationer
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom mark/anläggning
Maskinvana eller ritningsläsning Övrig information
Plats: Luleå, Piteå och Boden
Arbetstid: Måndag–fredag, dagtid
Omfattning: Heltid, säsongsanställning under maj-november 2026
Om Human Talent
Human Talent är ett bemannings- och rekryteringsbolag som fokuserar på att leverera konsulter med rätt inställning, hög arbetsmoral och starkt driv.
Vi tror att det som verkligen skapar resultat i en organisation inte bara är erfarenhet – utan mentalitet. Våra konsulter är noggrant utvalda för sin förmåga att ta ansvar, arbeta strukturerat och bidra till en positiv lagkänsla, oavsett arbetsuppgift.
Genom våra samarbeten hjälper vi företag att stärka sina team med personer som är pålitliga, lösningsorienterade och redo att göra jobbet ordentligt från dag ett.
Vårt mål är enkelt: att leverera människor som inte bara gör jobbet – utan höjer nivån på hela arbetsplatsen.
Känner du igen dig i beskrivningen?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Human Talent. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/
För detta jobb krävs körkort.
9937964