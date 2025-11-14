Marinverkstaden söker nu tekniker med elektrikerkompetens
Vill du jobba i en inspirerande miljö och bidra till Marinens utveckling. Marinbasen söker nu elektriker för anställning vid enheten Marinverkstäderna. Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag.
Anställningen innefattar flexibel arbetstid och erbjuder möjligheter till friskvård på arbetstid. Har du gymnasieutbildning inom verkstad, el, drift, sjö eller annan praktisk inriktning mot teknik och arbetat med underhåll av båtar/fartyg eller fordon/maskiner. Är du självgående samtidigt som du är bra på att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Då kanske du är en av våra nya elektriker!
Om avdelningen
Avdelningen för båtunderhåll växer för att öka Marinens förmåga till underhåll och tekniskt stöd. Avdelningen ingår i Marinverkstäderna och byggs som ett flexibelt lag där alla ingår i hela underhållsåtagandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som elektriker utför du förebyggande- och avhjälpande underhåll samt reparationer på vissa av Marinens båtar och materiel. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och utförs i såväl verkstad som ombord på fartyg. Du kommer att arbeta självständigt och i arbetslag. I arbetet ingår dokumenthantering och ritningsläsning.
KRAVPubliceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
• 2- eller 3-årigt gymnasium med teknisk/el inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig dokumenterad erfarenhet inom el, drift och underhåll
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Manuell B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarskännande och praktiskt lagd. Du har god initiativförmåga och eftersträvar alltid att nå resultat av hög kvalité, både när du arbetar tillsammans med andra och när du arbetar självständigt. Som person har du en positiv attityd, är driven och har högt säkerhetstänk. För dig är det naturligt att genomföra arbeten inom hela spektrat, inte bara det man själv är särskilt utbildad mot samt att dokumentera sina egna utförda arbeten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Automation/industri elektriker
• Truckutbildning
• Traversutbildning
• Nautiskbehörighet
• Arbetat med försvarsmaktens fartyg
• Genomförd militär grundutbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Muskö.
Befattningen: Civil.
Tillträde enligt överenskommelse.
Läkarundersökning med godkänt resultat med avseende på arbete med härdplaster. Tjänsteresor förekommer inom ramen för arbetsuppgifterna.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Fredrik Ringblom
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Hanna Stjernlöf
Fackliga företrädare
Officersförbundet, Johnas Mård
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SACO, Mikael Olsson
Samtliga personer ovan nås via växeln: 010-82 85 000
SEKO, Jan-Anders Nilsson nås via växeln: 0457-471 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
