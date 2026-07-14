Marinpastor 50%, Komminister 50% till Haninge pastorat
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2026-07-14
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Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://carefully_removed_external_link_due_to_policy
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Marinpastor ska du leda, ansvara för och utveckla den militära själavården inom Haninge garnison, Stockholms amfibieregemente (Amf 1) och 4. Sjöstridsflottiljen samt vara lyhörd för förbandets behov. Den andliga vården är en del av personalvården vilket kan innebära att bl.a. hålla minnesceremonier, hålla i utbildningar, delta i värdegrundsarbete, ge vägledning i livsåskådningsfrågor, förmedla tröst och kraft i den enskildes livssituation. Tjänsten innebär även att medverka i arbetet kring anhörigstöd bland annat i samverkan med Marinhemmet eller dyl. Man deltar på vissa fortbildningsdagar och adekvata utbildningar som förbandet anvisar.
För den del av tjänsten som förläggs i Haninge pastorat som komminister finns goda möjligheter att själv vara med och påverka inriktning. I första hand är det sedvanliga prästuppgifter som är i fokus. Västerhaninge- Muskö församling är huvudbas för komministertjänsten.
Rollen innebär även att du:
Deltar på övningar (förankring med församling viktig).
Kan komma att ingå i krisledningsgrupp.
Förstår vikten av samverkan och nätverkande och att detta skall ses som ett "levande" uppdrag och alltid måste optimeras och uppdateras.
Upprätthåller ett nära samarbete med pastoratet och övriga trossamfund vidare upprätthålla ett nära samarbete med militärpastorerna inom militärregionen.
Återinför och integrerar kunskap till/i pastoratet för att öka förståelse och kännedom om uppdraget och funktionen.
Ansvarar för samverkan med andra trossamfund och identifiera eventuella behov av stöd från andra trosföreträdare.
Skall sörja för samverkan med pastoratet och stift i bland annat uppbyggandet av Totalförsvaret.
Vara medveten om att krigsplacering sker.
Delta på regelbundna samverkansmöten.
Samordnar den militära själavården utifrån förbandschef och fältprostens anvisningar
Utarbetar underlag för själavårdens utveckling på förbandet
Bidrar till att utveckla totalförsvarsförmågan
Krav för tjänsten:
Prästvigd inom Svenska Kyrkan
Väl förankrad i sin prästidentitet (präst ej soldat).
Säkerhetsklassad av Försvarsmakten. Godkänd säkerhetsklassning krävs för att få verka på förbandet.
Svenskt medborgarskap
B-Körkort
Erfarenhet/kunskaper:
Gärna tidigare erfarenhet av institutionssjälavård så som t.ex. sjukhuskyrka, polis eller högskola minst 5 års församlingserfarenhet.
Tidigare erfarenhet ifrån Försvarsmakten är inget krav men förståelse och respekt för kontexten man skall tjänstgöra i är mycket viktigt varför adekvat utbildning skall genomföras (så som tex. GSU INT)
Kunskap om militär själavård
Personliga egenskaper:
Det förutsätts att du är väl förankrad i din prästidentitet och därmed medveten om dina egna begränsningar, ansvar och skyldigheter. Du har en hög social kompetens, är förtroendeingivande samt lyhörd för förbandets behov. Hög anpassningsförmåga efterfrågas. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Tjänsten kan komma att innebära genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisation.
Upplysningar om tjänsten: Krister Stenberg, Kyrkoherde, 08-555 670 23. Tjänsten är en tillsvidareanställning och heltid. Tillträde enl. ök. Provanställning 6 mån. kan tillämpas.
Skicka din ansökan i form av ett personligt brev och ett CV. Vi vill ha din ansökan senast den 12 augusti 2026. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Vid ev. anställning uppvisas utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Svenska kyrkan i Haninge är en mötesplats och kraftkälla mitt i människors vardag. Vår vardag präglas av våra gemensamma värdeord, vilka är Öppenhet, Respekt, Ansvar och Empati. Pastoratet bildades 2018 och består av tre församlingar, Dalarö-Ornö-Utö, Västerhaninge-Muskö och Österhaninge, tillsammans är vi Svenska kyrkan i Haninge med ca. 41 000 medlemmar och drygt 100 000 invånare.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all försäljning av ytterligare jobbannonser och/eller rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge pastorat
(org.nr 252004-9269), https://www.svenskakyrkan.se/
Runstensvägen 14 (visa karta
)
136 38 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Krister Stenberg krister.h.stenberg@svenskakyrkan.se +46855567023 Jobbnummer
10001957