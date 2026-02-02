Marinkemist till Observationsenheten - var med och övervaka havens framtid
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu / Kemistjobb / Göteborg Visa alla kemistjobb i Göteborg
2026-02-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu i Göteborg
, Norrköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med svensk havsmiljöövervakning? Brinner du för marin kemi, noggranna mätningar och data som verkligen gör skillnad? Då är den här rollen för dig.
Om Observationsenheten
Observationsenheten är en del av avdelningen Samhällsberedskap och har ett nationellt ansvar för förvaltning och utveckling av Sveriges observationsnät. Här samlas expertis inom övervakning, mätning, analys och kvalitetssäkring av meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska data.
En central del av vårt uppdrag är havsmiljöövervakning runt Sveriges kuster och hav. Vi utför provtagningar och mätningar från fartyg, bojar och fasta mätsystem. Arbetet omfattar både fysikalisk-kemiska och biologiska analyser och är en viktig del av Sveriges åtaganden inom HELCOM och OSPAR, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och regeringen.
Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025, med målet att leverera tillförlitliga och högkvalitativa data som används för trendanalyser, tillståndsbedömningar och uppföljning av nationella miljömål.
Om gruppen
Du blir en del av Oceanografiskt labb, en engagerad expertgrupp bestående av kemister, oceanografer och marinbiologer. Gruppen består av åtta medarbetare och präglas av ett öppet samarbetsklimat, hög kompetens och ett starkt gemensamt ansvar för kvalitet och utveckling. Laboratoriets vision är: Genom expertis, teknik och samverkan levererar vi havsmiljödata, analyser och insikter som gör skillnad för våra hav.
Vi samarbetar nära med gruppen Oceanografisk mätteknik på Observationsenheten och Oceanografigruppen inom avdelningen Samhällsplanering, där vi tillsammans mäter, analyserar, samlar in och kvalitetsgranskar oceanografiska observationer. Metodutveckling är en naturlig del av vardagen. Vi arbetar med ständig förbättring av befintliga metoder och utvärderar kontinuerligt nya mätmetoder för framtidens miljöövervakning.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som marin kemist hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där både laboratoriet och havet är din arbetsplats. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Analysera vattenprover med fokus på näringsämnen, men även parametrar som syre, alkalinitet, pH, salthalt, klorofyll, humus och eDNA
• Arbeta med databashantering samt bidra till utveckling och användning av laboratoriehanteringssystem (LIMS)
• Delta i sjögående arbete, inklusive provtagning och analys av vattenprover ombord på forskningsfartyget R/V Svea
• Säkerställa hög kvalitet genom noggrann kvalitetskontroll, spårbarhet och hantering av mätosäkerhet
Det är aktuellt med resor i tjänsten motsvarande 1-2 tjänsteresor till SMHIs kontor i Norrköping samt utsjöresor för marint fältarbete 6-7 expeditioner per år med R/V Svea. SMHI gör 10-12 expeditioner per år där varje tillfälle är 6-8 dygn.
Kvalifikationer - krav
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk grundutbildning inom kemi eller marina vetenskaper, med inriktning mot marin kemi
• Erfarenhet av laboratorieanalys av fysikaliska och kemiska oceanografiska parametrar
• Erfarenhet av kvalitetskontroll av mätningar, med fokus på precision, spårbarhet och mätosäkerhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• God vana av Officepaketet
Meriterande
Det är ett plus om du även har:
• Marint fältarbete, exempelvis vattenprovtagning och mätningar från fartyg
• Erfarenhet av näringsämnesanalyser, kalibrering och underhåll av analysinstrument
• Erfarenhet från oceanografisk mätverksamhet
• Arbete enligt kvalitetsledningssystem, gärna ISO 17025
• Erfarenhet av LIMS, databaser (t.ex. SQL) och avancerad datahantering i Excel
• Vana att bearbeta, leverera och presentera marina data samt skriva rapporterDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
• Engagerad - du drivs av miljöfrågor och vill bidra till samhällsnytta genom ditt arbete
• Kvalitetsmedveten - noggrannhet och detaljfokus är självklara för dig i laboratorie- och analysarbete
• Självgående men samarbetsinriktad - du tar ansvar för dina uppgifter och trivs i team med olika kompetenser
• Flexibel - du anpassar dig väl till varierande arbetsmiljöer, inklusive utsjöresor och fältarbete
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Placeringsort: Göteborg
Sista dag att ansöka är 22 februari 2026
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning och kan innebära krav på svenskt medborgarskap.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu
(org.nr 202100-0696), http://www.smhi.se Arbetsplats
Smhi Jobbnummer
9716725