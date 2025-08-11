Marina tekniska officerare till 2. marina basbataljonen
Försvarsmakten / Militärjobb / Haninge Visa alla militärjobb i Haninge
2025-08-11
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Haninge
, Mjölby
, Karlsborg
, Motala
, Skövde
eller i hela Sverige
Amf 1 befinner sig på en omfattande tillväxtresa. Vid 2. marina basbataljonen ges du möjlighet att arbeta med engagerade medarbetare där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Inledningsvis söker vi en vapenteknisk officer, skrovteknisk officer, reservdelsofficer, systemteknisk officer samt en skeppsteknisk officer.
Teknikplutonen vid baskompani mark, 2. marina basbataljonen
Teknikplutonen är en av länkarna i logistikkedjan där det blå möter det gröna. Vi levererar tekniskt stöd till marinens materielsystem och är uppbyggda i grupper av i huvudsak specialistofficerare inom varje teknikområde. Hos oss är det "hands on" i ordets rätta bemärkelse och ingen teknisk utmaning är för svår. Teknikplutonen tillhandahåller spetskompetens för felsökning, demontering och reparation av det mesta på marinens fartyg och båtar både på stridsfältsnivån och i ett bakre läge. Vi kan agera fordonsgrupperade på land såväl som fartygsgrupperade till sjöss. Pirrar det i magen när du hör ord som verkstadscontainer, terminalpunkt och reservdelsuppbörd? Välkommen till oss för ett i sanning omväxlande jobb i skärgårdsmiljö!
Den 2.marina basbataljonen är ett nyupprättat krigsförband som logistikförsörjer marinen som helhet, både från land och till sjöss. Här råder organisationstillväxt, nybyggaranda och ständig utveckling. Du är med och utvecklar plutonens förmågor och metoder. Hos oss är det högt i tak, transparent organisationskultur och ledarskap genom föredöme.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du är teknikområdesspecialist och bryter ner logistiksignaler och underhållsmeddelanden från både sjögående och förtöjda marina plattformar och omvandlar dessa till förslag på åtgärder som behövs för att därefter leda och utföra dem. Det kan vara såväl reservdelsförsörjning och felsökning som stridsreparationer. Verksamheten lägger du upp inom ramen för uppdragstaktik. Utöver den tekniska tjänsten är du också tillika fordonsförare under landgruppering och förflyttning.
Du innehar teknisk spetskompetens inom ditt teknikområde och använder din yrkeserfarenhet från tidigare tjänstgöring ombord på marinens fartyg för att på ett förtänksamt sätt stödja marinen.Publiceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
• Godkänd SOU med teknisk inriktning eller annan officersutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av teknisk tjänst på marina plattformar (t ex minröjningsfartyg, korvett, ubåt eller amfibiesystem).
• B-körkort.
• Tala och läsa engelska.
Meriterande
• Erfarenhet från teknisk tjänst och materielhantering system LIFT.
• Erfarenhet från filiallagerhantering och teknisk tjänst i system PRIO.
• Körkort eller militärt förarbevis C eller C/E.
• Truckförarutbildning.
• Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad, lösningsorienterad och stabil. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Vi ser positivt på ansökningar från personer med officersutbildning men som i nuläget har civil anställning.
Anställningsform: Anställning enligt officersförordningen §17. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Lön: enligt avtal.
Arbetsort: Berga. Tjänsteresor, övningar och insatser kan ske både nationellt och internationellt.
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Tester (genomförs under provanställningen):
• 175 poäng på FMFysS multitest styrka.
• Fälttest löpning (2km) på 13.30 min utan plattor i Krsk12, eller 14.30 min med plattor.
• Genomföra livräddning på 2.30 minuter.
• Godkänt kompetensprov på AK5 eller Pistol 88.
Upplysningar om befattningarna:
Terje Walberg, C Teknikplutonen, tel: 070-279 05 62
Information om rekryteringsprocessen:
Marcus Westin, Amf 1 HR, marcus.westin@mil.se
Fackliga företrädare
OFR-O: Michael Jarkö, e-post: of-amf@officersforbundet.se
nås via FM växel: 010-823 30 00.Så ansöker du
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. CV och personligt brev skall tillfogas.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.
Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen och 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/stockholms-amfibieregemente-amf-1/
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9451605