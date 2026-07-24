Marietorps naturskola söker en naturintresserad pedagog
Ystad kommun / Grundskollärarjobb / Ystad Visa alla grundskollärarjobb i Ystad
2026-07-24
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Naturskolan bidrar till att bredda den pedagogiska variationen i kommunens skolor och förskolor. Det skapar bättre möjligheter att nå elever som inte fullt ut gynnas av traditionell klassrumsundervisning, samtidigt som samarbete och socialt lärande stärks.
Genom sin pedagogik visar naturskolan hur lärande kan förenas med rörelse. Den ökade fysiska aktiviteten bidrar i sin tur till förbättrad koncentration och ökat välbefinnande hos barn och elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Du kommer att, tillsammans med din kollega och i samverkan med rektor, planera utomhuspedagogiska aktiviteter för barn och elever (F-9) i Ystads kommun. Aktiviteterna genomförs på skoltid och lov på bästa möjliga plats, som kan vara i naturskolans egna område, på skolgården, i staden eller i havet.
Naturskolan samarbetar med en mängd olika externa aktörer som Avfallsenheten, lokala marina företag, lokal sportfiskeförening och samhällsbyggnadsförvaltningen.
I tjänsten ingår också tillsyn och visst underhåll av platsen Marietorp.Kvalifikationer
Du ska ha en lärarexamen, pedagogisk examen eller motsvarande.
Du förväntas ha god kunskap om förskolan och skolans styrdokument och arbetar utifrån dem på ett självklart vis genom att omsätta innehållet till praktiska och pedagogiska utomhusaktiviter. Du tar ansvar för ditt eget lärande då du vet att det är en av framgångsnycklarna till att göra skillnad på riktigt. Därför är det självklart för dig att du följer upp och reflekterar kring din egen undervisning. Du har ett lösningsfokuserat och entusiasmerande förhållningssätt med god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av utomhuspedagogik.
• Erfarenhet av att leda barn och unga i alla åldrar.
• Du uttrycker dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid. Tjänsten är en semestertjänst och arbetstiden är i princip alltid dagtid. Verksamheten har lovaktiviteter för fritidshem och turister på loven.
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
Intervjuer kommer att genomföras under eftermiddagen den 18/8, vi ber dig därför att boka upp den dagen i din kalender. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334594". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Pernilla Andersson pernilla.andersson@ystad.se +46411577293 Jobbnummer
10010560