Mariehällsskolan söker vikarierande musiklärare åk 3-6 vt 2026
2025-10-29
Arbetsplatsbeskrivning
Mariehällsskolan öppnades 2014 i det nybyggda området Annedal i Bromma.
Skolan är idag en treparallellig skola med ca. 540 elever i åk F-6. På Mariehällsskolan arbetar personal som är engagerade och drivna samt med ett genuint fokus på elevernas lärande.
Nu söker dig som vill vara delaktig i att tillsammans med kollegorna fortsätta utveckla vår fina skola.
Här kan du läsa mer om oss: Mariehällsskolan, F-6 - Stockholms stad
Vi söker dig som
är legitimerad lärare i musik
har några års aktuell erfarenhet av undervisning på mellanstadiet
Detta vikariat innefattar, under läsår 26, inte mentorskap och kommer att innebära undervisning i ämnet musik för åk 3 - åk 6 då ordinarie lärare är tjänstledig för studier. Vi ser gärna att du har även andra ämneskompetenser som kan stärka vårt språkutvecklande arbete på skolan. Du ingår i ett arbetslag på mellanstadiet där lärare, specialpedagoger och fritidspersonal arbetar tillsammans kring våra elever. Du kommer undervisa i halvklass. Profil
Du planerar för en strukturerad undervisning som tydliggör förväntningar på vad och hur eleverna ska lära
Du tror på alla elevers förmåga att utvecklas och lära och lägger vikt vid att skapa förtroendefulla relationer
Du har ett formativt förhållningssätt där du anpassar din planering efter elevernas utveckling och resultat
Genom ett tydligt och engagerande ledarskap gör du eleverna delaktiga både i din undervisning och i din planering så att en trygg och tillgänglig lärmiljö skapas
Du har lätt för att samarbeta och ser det som en självklarhet att arbeta kollegialt med planering av undervisningen
Du samverkar med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört sätt
Du arbetar strukturerat mot mål och resultat och är driven och självgående
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
en utvecklingsorienterad arbetsplats där vi systematiskt arbetar med förbättringar och kvalitet
kompetensutveckling
friskvårdsbidrag
ändamålsenliga och moderna lokaler
Är du den vi söker? Då är du välkommen att snarast skicka in din ansökan. Vi läser ansökningar och börjar intervjua redan under ansökningstiden.
Vi vill att du i ansökan bifogar din lärarlegitimation där dina behörigheter framgår. Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Vikariatet tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut fattas. Kan bli aktuellt med start på vikariat tidigare än januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
