Marholmen söker kockar & köksbiträden för sommarsäsongen 2026
Marholmen Hotell och Konferens AB / Kockjobb / Norrtälje
2026-03-09
Välkommen till Marholmen Hotell, Bad & Möten - en ö med broförbindelse i Roslagens vackra skärgård bara en timmes bilfärd från Stockholm och Uppsala. I över hundra år har människor kommit hit för att vila, mötas, bada, njuta, utbildas, utforska eller bara vara. Vår verksamhet här på ön omfattar ett hotell, Skärgårdshus, karaktäristiska villor, ställplatser, glamping, restaurang, konferensmöjligheter, fest- och eventlokaler och mycket, mycket mer.
Marholmen är en ö med broförbindelse i Roslagens skärgård, strax utanför Norrtälje, och är en fantastisk plats att arbeta på. Här finns bland mycket annat hotell, stugor, villor, glampingtält, konferensanläggning, spa, festlokaler och restaurang. Just nu har Marholmen öppnat sin nya restaurang Hermans och är inne i en spännande utvecklingsfas och behöver stärka upp teamet för att lyfta gästupplevelsen till nya nivåer.
Nu söker vi Kockar och Köksbiträden som vill förstärka vårt team under sommarperioden, dvs maj till september/oktober. Även kortare perioder kan vara av intresse.
Vi söker dig som känner igen dig i följande beskrivning:
Kock
• Har arbetat minst 3 år som kock
• Har erfarenhet av matlagning i det klassiska svenska köket
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har god kommunikativ förmåga och är flexibel
• Har en stark inre drivkraft
• Känner ett stort ansvarstagande
• Har en vilja att utvecklas
• Vill arbeta med gruppen mot gemensamt satta mål
• Vill peppa och utveckla både dig själv och dina kollegor
Köksbiträde
• Har erfarenhet av tidigare köksarbete
• Är ansvarstagande
• Har en vilja att utvecklas
• Gillar att arbeta mot gemensamt satta mål
• Har god kommunikativ förmåga och är flexibel
• Vill peppa och utveckla både dig själv och dina kollegor
Arbetet kräver att du har körkort och tillgång till bil samt att du talar svenska/engelska i tal och skrift.
Varierande arbetstider. Vi har öppet alla dagar i veckan 06:00-23:00.
Lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns och vi erbjuder en rad personalförmåner, så som friskvårdsbidrag och olika rabatter för våra medarbetare. Säsongsboende kan erbjudas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Detta är ett heltidsjobb.
Marholmen Hotell och Konferens AB (org.nr 559104-4507), http://marholmen.se
