Marenor söker Inköpare till Västkusten
Marenor AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sotenäs Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sotenäs
2026-07-20
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, Tanum
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Är du en driven och relationsstark inköpare med skarp analytisk förmåga och vill arbeta i ett företag där hållbarhet, kvalitet och innovation är självklara fundament? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Marenor söker nu en inköpare till vår inköpsavdelning – en nyckelroll där du aktivt bidrar till att utveckla framtidens sjömatsproduktion.
Som inköpare ansvarar du för att stärka företagets inköpsposition och bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Du analyserar affärs- och hållbarhetsrisker i leverantörskedjan, tar fram handlingsplaner och driver åtgärder. Du säkerställer att våra leverantörer uppfyller krav och certifieringar, och förhandlar samt tecknar ramavtal inom dina kategorier. Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete i nära samverkan med interna och externa intressenter.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av både operativt och strategiskt inköp
Erfarenhet från liknande inköpsroller, gärna inom konsumentvaror
Förhandlingsvana
Erfarenhet av projektledning
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av arbete i affärssystem, gärna SAP eller M3
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Emballage & Ingredienser även en fördel om man kan råvaror gärna från Fisk och Skaldjur
Erfarenhet från produktion och/eller försäljning
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, handel, logistik eller motsvarande
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, handlingskraftig och trivs i en roll där du bygger och utvecklar starka leverantörsrelationer. Du är resultatorienterad, motiveras av att nå uppsatta mål och har ett genuint intresse för livsmedelsbranschen – gärna med särskilt fokus på sjömat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsort kan vara i någon av våra fabriker som ligger i Lysekil eller Kungshamn.
Varmt välkommen med din ansökan!
Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden och ingår i den norska sjömatskoncernen Insula. Vi är modiga, nära och engagerade i allt vi gör. Det genomsyrar allt från det miljövänliga fisket, de smakrika produkterna, vårt samhällsansvar och till relationer med våra anställa, kunder och leverantörer. Vi levererar våra smakrika produkter i Norden, övriga Europa och vidare ut i världen. Vårt namn Marenor ger en fingervisning om vår verksamhet; "mare" är det latinska ordet för hav och "nor" signalerar vårt nordiska ursprung. Marenor har sin verksamhet på den svenska västkusten, med fabriker i Kungshamn och Lysekil samt kontor i Göteborg och Stockholm.
Insulakoncernen etablerades 2015. Genom vår portfölj av starka och traditionsrika företag, samlar och bygger vi en stabil, tvärvetenskaplig kompetens om förädling och försäljning av sjömat. Vår strategi är att tillsammans vara en komplett leverantör av sjömat till dagligvaruhandeln och storhushållsmarknaden, med Norden som vår hemmamarknad.
Sjömat är bra för kroppen och bra för miljön. Konsumenterna väljer sjömat när den smakar gott och är enkel att tillaga. Det ska vi jobba för och genom det göra vårt samhälle sundare och mer hållbart. Det är därför vi säger: En bättre värld genom kärlek till sjömat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marenor AB
(org.nr 556430-0985)
456 31 KUNGSHAMN Arbetsplats
Marenor Jobbnummer
10007321