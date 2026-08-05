Marenor söker Affärssystemansvarig / Business Systems Manager för Infor M3
Marenor AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-08-05
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Vi söker en kollega som får en nyckelroll i att utveckla våra processer och arbetssätt samt som säkerställer att vi nyttjar potentialen i våra system. Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera teknik och verksamhetsutveckling i en roll där du får stort inflytande och möjlighet att göra verklig skillnad.
Du blir länken mellan verksamheten, IT och interna och externa leverantörer inom området. Rollen är bred och kombinerar systemförvaltning, processutveckling, projektledning och verksamhetsnära förbättringsarbete. För rätt kandidat kan rollen även innebära övergripande ansvar för övriga IT system.
Du kommer att arbeta nära kollegorna i verksamheten och få en central position i företagets fortsatta digitaliseringsresa. Produktionen sker i Lysekil och Kungshamn och huvudkontoret ligger i Göteborg.
Exempel på arbetsuppgifter
Vara verksamhetens expertstöd inom affärssystemet
Bidra till att utveckla arbetssätt och processer
Ansvara för förvaltning, konfiguration och utveckling av Infor M3
Säkerställa kvalitet och struktur i masterdata
Driva eller delta i projekt kopplade till ERP, processutveckling och digitalisering
Samordna samarbetet med externa systemleverantörer och IT-partners
Vem är du?
Vi tror att du har flera års erfarenhet av att arbeta med Infor M3 och har byggt upp en god förståelse för hur affärssystem stödjer och utvecklar verksamheter. Du kanske idag arbetar som M3-konsult, ERP-specialist, Business Systems Manager eller verksamhetsutvecklare med stark M3-kompetens.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom följande områden:
Infor M3 - Orderhantering, Logistik- och lagerprocesser samt produktion
Masterdata
Projekt och förändringsarbete
För att trivas i rollen
Du är en person som tycker om att förstå verksamhetens behov och utifrån det arbeta med att förbättra processer och arbetssätt så att vi nyttjar potentialen i system och organisation fullt ut.
Du arbetar strukturerat och analytiskt samtidigt som du är pragmatisk och lösningsorienterad. Du trivs i dialogen med användare och har lätt för att skapa förtroende hos såväl verksamheten som externa samarbetspartners. Våra värderingar Respekt, Ansvar, Nyfikenhet och Starka tillsammans är en självklar del av hur du arbetar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden och ingår i den norska sjömatskoncernen Insula. Vi är modiga, nära och engagerade i allt vi gör. Det genomsyrar allt från det miljövänliga fisket, de smakrika produkterna, vårt samhällsansvar och till relationer med våra anställa, kunder och leverantörer. Vi levererar våra smakrika produkter i Norden, övriga Europa och vidare ut i världen. Vårt namn Marenor ger en fingervisning om vår verksamhet; "mare" är det latinska ordet för hav och "nor" signalerar vårt nordiska ursprung. Marenor har sin verksamhet på den svenska västkusten, med fabriker i Kungshamn och Lysekil samt kontor i Göteborg och Stockholm.
Insulakoncernen etablerades 2015. Genom vår portfölj av starka och traditionsrika företag, samlar och bygger vi en stabil, tvärvetenskaplig kompetens om förädling och försäljning av sjömat. Vår strategi är att tillsammans vara en komplett leverantör av sjömat till dagligvaruhandeln och storhushållsmarknaden, med Norden som vår hemmamarknad.
Sjömat är bra för kroppen och bra för miljön. Konsumenterna väljer sjömat när den smakar gott och är enkel att tillaga. Det ska vi jobba för och genom det göra vårt samhälle sundare och mer hållbart. Det är därför vi säger: En bättre värld genom kärlek till sjömat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marenor AB
(org.nr 556430-0985)
414 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Marenor Jobbnummer
10023607