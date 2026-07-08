MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) till socialförvaltningens stab
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2026-07-08
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du vara med och säkerställa en trygg, kvalitativ och sammanhållen rehabilitering inom socialtjänsten? Då är rollen som MAR som klippt och skuren för dig.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Inom socialförvaltningen arbetar cirka 550 medarbetare med uppdraget att arbeta förebyggande och stödjande inom socialtjänst, vård och omsorg. Vi befinner oss i en omställning mot en mer förebyggande, anpassad och hållbar socialtjänst.
Vi inrättar nu en ny roll som MAR och kvalitetsutvecklare, placerad på socialförvaltningens stab. Rollen kombinerar det lagstadgade ansvaret med ett tydligt uppdrag att utveckla, samordna och följa upp kvalitet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med MAS och andra strateger och ledande funktioner inom förvaltningen.
Rollen utvecklas i takt med verksamhetens behov. Det innebär att du har stora möjligheter att påverka och forma uppdraget över tid, utifrån organisationens utveckling och framtida krav. MAR-uppdraget är en tydlig grund i rollen, samtidigt som övriga delar kan komma att förändras och vidareutvecklas. Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och kvalitetsutvecklare ansvarar du för att säkerställa att rehabiliteringen inom kommunens hälso- och sjukvård bedrivs med god kvalitet och hög patientsäkerhet i enlighet med gällande lagstiftning. Du bidrar på så sätt till en sammanhållen och ändamålsenligt vård- och omsorgskedja. I uppdraget ingår bl.a. att granska, följa upp och kontrollera att verksamheter uppfyller krav enligt HSL, PSL och gällande föreskrifter. Du ansvarar också för att upprätta riktlinjer, uppföljning och att driva och leda förbättrings- och utvecklingsarbete på övergripande nivå. Du utgör ett kvalificerat stöd till chefer och medarbetare i medicinska och kvalitetsrelaterade frågor och ansvarar för att genomföra eventuella lex Maria-utredningar inom rehabiliteringsområdet. En viktig del utgörs också av planering och genomförande av utbildningsinsatser. Utöver detta ingår även ansvar för samordning och uppföljning av socialförvaltningens statsbidrag.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut
God kunskap om lagstiftning och regelverk (HSL, PSL, HSLF-FS)
Erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor, patientsäkerhet och förbättringsarbete
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande med erfarenhet av:
Arbete inom kommunal hälso- och sjukvård, dvs. politiskt styrd organisation
Roller som verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, verksamhetschef eller liknande
Upphandling eller arbete med externa utförare och uppföljning av dessa
Arbete med statsbidrag
Projektledning eller förändringsarbete Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll. Alla som anställs för en ledande befattning eller särskilt betydelsefull befattning inom kommun ska visa ett utdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
I den här processen använder vi oss av testning i urvalet för att på ett fördomsfritt sätt kunna bedöma de egenskaper som är viktiga för tjänsten. För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du uppfylla kvalifikationskraven samt genomföra testerna.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 3 augusti 2026.
För mer information kontakta:
Mia Morén, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), 08-5878 5226, mia.moren@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
Gymnasievägen 4C (visa karta
)
186 36 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ AKTUELLT Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9996462