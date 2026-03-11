MAR med fokus på förebyggande arbete till Hultsfreds kommun
Vill du ha ett uppdrag där din kompetens gör verklig nytta? I Hultsfreds kommun söker vi en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som vill vara med och utveckla en trygg, modern och kvalitativ rehabilitering.
Som MAR har du ett övergripande ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet inom rehabiliteringsområdet. Du arbetar både strategiskt och operativt, i nära samverkan med verksamhetschefer, enhetschefer samt funktionerna MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och SAS (Socialt ansvarig samordnare).
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
I rollen som MAR hos oss får du en nyckelroll med stort inflytande, där du arbetar strategiskt men nära verksamheten. En viktig del är arbetet med socialtjänstens omställning och Nära vård. Rollen innebär också att arbeta med verksamhetsutveckling och bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete.
I rollen som MAR kommer du bland annat att:
• Ha ett övergripande ansvar för kvalitet, uppföljning och utveckling inom rehabiliteringsområdet
• Utveckla, följa upp och kvalitetssäkra riktlinjer och rutiner
• Stödja chefer och medarbetare i rehabiliteringsfrågor
• Arbeta med förebyggande insatser för att stärka patientsäkerhet och kvalitet
• Samverkan med verksamhetschefer, enhetschefer samt MAS och SAS
• Samverka externt på regional nivå och i viss mån nationellt
• Följa utvecklingen inom rehabilitering och hjälpmedelsområdet samt säkerställa att verksamheten är uppdaterad kring nya rön, arbetssätt och regelverk
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast och som vill använda din erfarenhet på ett mer övergripande och strategiskt sätt. Du är trygg i din profession, har ett strukturerat arbetssätt och trivs i en rådgivande roll med helhetsperspektiv.
Meriterande är erfarenhet av liknande uppdrag, ledande roller eller arbete inom kommunal verksamhet.
Vi ser också att du har
• God kunskap om lagstiftning och styrning inom hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete
• Är strukturerad, självständig och trygg i att fatta beslut
• Förmåga att se helhet, skapa engagemang och bygga goda samarbete
Sök till oss! Här får du
• Ett meningsfullt uppdrag där du får stort inflytande
• Möjlighet att forma och utveckla rehabiliteringen långsiktigt
• Ett nära samarbete med kompetenta och engagerade kollegor
• En organisation som värdesätter kvalitet, utveckling och samverkan
Om rekryteringsprocessen
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Kontakt
Socialchef
Marie Stjernström marie.stjernstrom@hultsfred.se 010-354 30 00 Jobbnummer
