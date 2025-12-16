MAR 50% med möjlighet till Utvecklingsledartjänst 50%
2025-12-16
Du vill ge människor en bra vardag. Och ett rikare liv. Precis som vi.
Vill du ha ett omväxlande och roligt jobb, kom och arbeta som MAR/utvecklingsledare med oss i Sundbybergs stad!
Du får kompetenta kollegor som tillsammans skapar goda förutsättningar för en lärande arbetsmiljö. Vi erbjuder dig goda kompetensutvecklingsmöjligheter, flexibel arbetstid och goda friskvårdsmöjligheter. Viss del av arbetet kan utföras på distans.
Tjänsten är en sammansättning av MAR-uppdrag för äldreomsorgen, LSS och Socialpsykiatri samt utvecklingsarbete inom äldreomsorg. I båda rollerna kommer du arbeta med kvalitetshöjande insatser, utrednings- och uppföljningsuppdrag samt omvärldsbevakning. I MAR-uppdraget ingår även att ansvara för att rehabiliteringsuppdraget drivs med god kvalitet och hög patientsäkerhet utifrån den reglering som finns i lagstiftning. I praktiken innebär det att upprätta rutiner, svara på remisser och skriva tjänsteutlåtanden, följa upp och utreda avvikelser och på delegation anmäla Lex Maria. Arbetet utförs i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut med minst fem års arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har:
• Fördjupad kunskap inom demens
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
• Erfaranhet av verksamhetsuppföljning
• Erfarenhet av arbete inom LSS och/eller socialpsykiatri
• Erfarenhet av ledarroll inom äldreomsorg
• Erfarenhet av undervisning och utbildning av medarbetare
• Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd verksamhet
• Erfarenhet av tidigare arbete som MAR
Som person är du analytisk, nytänkande och nyfiken samt öppen för nya arbetsuppgifter, självklart har du precis som oss ett stort intresse för patientens bästa och delar vårt motto "Mänskliga möten - vi bryr oss". Det kommande och spännande arbetet tillsammans med regionen gällande "God och Nära vård" ställer höga krav på nytänkande och god samarbetsförmåga.
Du är trygg i din yrkesroll och van att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Du tar egna initiativ och tillsammans med kollegor skapar du ett klimat där ständiga förbättringar av verksamheten alltid är i fokus. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har vana av olika verksamhetssystem och kvalitetsregister. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid, möjlighet finns till deltid på 50% men då endast med uppdrag som MAR. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast den 18e januari 2026.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
