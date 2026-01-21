Manuell svarvare/fräsare till kund i Falkenberg
2026-01-21
Manuell svarvare och fräsare sökes
Vi söker nu en manuell svarvare och fräsare med några års erfarenhet som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med manuell svarvning och fräsning av detaljer enligt ritning. Arbetet innefattar både enstyckstillverkning och mindre serier, med höga krav på noggrannhet och kvalitet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet som manuell svarvare och/eller fräsare
God vana av att läsa och förstå ritningar
Kunskap i mätteknik och kvalitetskontroll
Erfarenhet av arbete med olika material (t.ex. stål, aluminium)
Ett noggrant och ansvarstagande arbetssättDina personliga egenskaper
Du är:
Självständig men trivs även med att arbeta i team
Lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Pålitlig och engagerad i ditt arbeteSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7089355-1800904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Today Consulting Jobbnummer
9697075