Manuell svarvare/fräsare till kund i Falkenberg

Today Consulting Syd AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Falkenberg
2026-01-21


Manuell svarvare och fräsare sökes
Vi söker nu en manuell svarvare och fräsare med några års erfarenhet som vill bli en del av vårt team.

2026-01-21

Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med manuell svarvning och fräsning av detaljer enligt ritning. Arbetet innefattar både enstyckstillverkning och mindre serier, med höga krav på noggrannhet och kvalitet.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:

Några års erfarenhet som manuell svarvare och/eller fräsare

God vana av att läsa och förstå ritningar

Kunskap i mätteknik och kvalitetskontroll

Erfarenhet av arbete med olika material (t.ex. stål, aluminium)

Ett noggrant och ansvarstagande arbetssätt

Dina personliga egenskaper
Du är:

Självständig men trivs även med att arbeta i team

Lösningsorienterad och kvalitetsmedveten

Pålitlig och engagerad i ditt arbete

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Today Consulting Syd AB (org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Kvekatorpsvägen 23 (visa karta)
311 32  FALKENBERG

Arbetsplats
Today Consulting

Jobbnummer
9697075

