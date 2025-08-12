Manpower söker montörer till DeltaNordic i Örnsköldsvik
Manpower AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örnsköldsvik
2025-08-12
Har du ett intresse för teknik och vill arbeta praktiskt i en modern och välordnad industrimiljö? Då kan det här vara jobbet för dig. Manpower söker nu flera montörer till DeltaNordic i Örnsköldsvik - en stabil och långsiktig arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och högteknologiska produkter.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som montör hos DeltaNordic arbetar du med tillverkning och montering av elektriska och elektroniska system. Beroende på avdelning kan arbetsuppgifterna variera, men vanligt förekommande uppgifter är:
* Finmontering av elektronikkomponenter
* Lödning och enklare felsökning
* Montering av kablage och komponenter i apparatskåp
* Följa ritningar, instruktioner och monteringsanvisningar
* Kvalitetssäkring och dokumentation
Du får en gedigen introduktion och blir en del av ett team där samarbete, noggrannhet och ordning är viktiga delar av vardagen. Arbetet sker i ESD-skyddade lokaler med hög teknisk standard och tydliga rutiner.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta praktiskt och trivs i en miljö där kvalitet, teknik och struktur står i fokus. Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du har ett tekniskt intresse, vilja att lära och en positiv inställning.
Som person är du metodisk, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är en problemlösare som gärna tar ansvar och ser till att jobbet blir rätt gjort. Du behöver kunna läsa och förstå instruktioner på svenska, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du:
* Har ett intresse för teknik och praktiskt arbete
* Är kvalitetsmedveten och noggrann
* Gillar struktur, instruktioner och att följa rutiner
* Har samarbetsförmåga men arbetar också bra självständigt
* Har viss datorvana
* Behärskar svenska i tal och skrift
Har du utbildning eller erfarenhet inom el, elektronik eller automation är det meriterande - men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Om DeltaNordic
DeltaNordic, med huvudkontor i Örnsköldsvik, är en total systemleverantör av elektriska och elektroniska system. Företaget grundades 1981 och har lång erfarenhet av produktion inom områden som fordonsindustri, industriell automation och energiteknik.
Produktionen sker i ESD-skyddade lokaler av utbildad och erfaren personal med stöd av modern bearbetningsutrustning - vilket garanterar hög kvalitet i hela produktionsprocessen. Förutom enheten i Örnsköldsvik finns verksamhet även i Kungsängen och i Nanjing (Kina).
Läs gärna mer på www.deltanordicgroup.se
Om anställningen
* Du blir anställd av Manpower och arbetar som konsult hos DeltaNordic
* Tjänsten är på heltid och arbetet sker på plats i Örnsköldsvik
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Petter Östergren via e-post: Petter.Östergren@manpower.se
.
Vi vill göra dig uppmärksam på att vi börjar hantera ansökningar från vecka 31. Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan redan nu - vi ser fram emot att återkomma till dig så snart vi är tillbaka.
Vi ser fram emot att höra från dig!
