Manpower söker betongarbetare till Dala Cement i Björbo
2025-12-15
Nu vänder konjunkturen uppåt - vill du vara med på resan?
Fler byggprojekt startar och Dala Cement behöver stärka sitt team i produktionen.
Därför söker vi på Manpower nu 8 engagerade betongarbetare som kommer att arbeta hos vår kund Dala Cement i Björbo.
Dala Cement, en del av UBAB-koncernen och en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement.
Du blir anställd av Manpower och uthyrd till Dala Cement. För rätt person finns goda möjligheter till långsiktig anställning hos kunden.
Med rötter från 1946 och tusentals genomförda projekt har Dala Cement lång erfarenhet och ett starkt fokus på kvalitet, innovation och kundnöjdhet. Läs mer om företaget på https://www.dalacement.se/
Tjänsterna tillsätts löpande med start i omgångar under januari och senast februari.
Om jobbet
Som betongarbetare är du med och tillverkar prefabricerade betongelement som används i byggprojekt över hela landet. Arbetet är fysiskt och varierande, vilket innebär att du behöver:
* Kunna klättra upp på arbetsbord och gå i trappor
* Stå på knä och arbeta i olika positioner
* Hantera tunga material och verktyg
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Formsättning
* Armering
* Gjutning av betongelement
Du arbetar i team, vilket betyder att samarbete är en viktig del av jobbet.
Vi söker dig som
* Har du erfarenhet från bygg, anläggning eller industri är det meriterande men din inställning och intresse för att lära sig nya saker värdesätts högst
* Har grundläggande förståelse för siffror och ritningsläsning
* Är noggrann, flexibel och trivs med fysiskt arbete
* Gillar att lösa problem och samarbeta med kollegor
Körkort B är ett krav.
Truck och traverskort är meriterande.
Varför Manpower?
Hos oss får du trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Som konsult får du chansen att bredda din erfarenhet, skapa nya kontakter och utvecklas i din yrkesroll. Din konsultchef finns alltid tillgänglig för att stötta dig under hela uppdraget.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuer löpande, så vänta inte med att söka!
Vid frågor, kontakta ansvarig konsultchef Anna Hammarin Holmerud via e-post: anna.holmerud@manpower.se
eller telefon 023-705548.
