Manliga personliga assistenter sökes till Kungsladugård, ca 65 %
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker två driftiga och allmänbildade män med ett genuint intresse för att bli ett dagligt stöd till en ung man med flera funktionshinder.
Du behöver vara tålmodig och pedagogisk för att kunna lära ut om bl a musik, språk och djur till någon som är nyfiken och vill lära sig mer.
Funktionshindren innebär behov av stöd vid förflyttning varför du behöver vara lagom lång, frisk och stark. Det finns behov av att bistå vid måltider, påklädning och intimhygien. Eftersom han älskar vatten ingår dagliga simhallsbesök. Baden är skälet till att vi endast söker manliga assistenter så att ombyten kan ske i herrarnas omklädningsrum.
Hans vetgirighet gör att du förväntas skapa och hålla i lektioner som avslutas med att hjälpa honom att skriva en kortare text på svenska och/eller engelska. Du behöver vara trygg i dessa språk såväl språkligt som skriftligt. Kan du något annat språk är det en bonus. Hans musikkunskap är förvånansvärt stor och ett område där han vill utvecklas mer. Till allt behövs en förmåga att kommunicera på ett ovanligt lyhört sätt. Inte lätt, men när det fungerar så kan både assistent och brukare känna sig nöjda med dagen.
Arbetspassen är på 8-9 timmar. Såväl dag-, kvälls- som helgpass ingår. Inget nattarbete. Halva passet jobbar du ensam och halva passet är dubbelassistans med bad. Det gör arbetet varierat och du lär känna dina trevliga kollegor. Varannan vecka är det handledning med psykolog.
Jobbet passar den som vill ha ett meningsfullt jobb där man gör skillnad. Det kan vara någon som ännu inte kommit underfund med vilken utbildning de ska söka utan läser upp betyg. Eller en kulturarbetare, gärna musiker, som behöver en grundinkomst. Eller en elevassistent som vill jobba mer strukturerat en till en. Kanske någon som funderar på att läsa musikpedagogik?
Tjänsten börjar som en timanställning och med bredvidgång för att sedan kunna övergå till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med en tjänstgöringsgrad om 60-70 %.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9687196