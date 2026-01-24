Manlig yngre personlig assistent mellan 20-30 år sökes
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ale Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ale
2026-01-24
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Ale
, Vårgårda
, Mölndal
, Uddevalla
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en kille i 20-årsåldern.
Kunden bor för tillfället hemma med sina föräldrar och med sina syskon. Han gillar att gymma och att vara aktiv. Meriterande om du som assistent gillar samma saker.
Arbetstiderna är dagtid, eftermiddag och vaken natt.
Vi söker dig som kan börja inom en snar framtid och är flexibel.
Om dig
Fokus i arbetet som personlig assistent är att få kundens vardag att fungera både hemma och på fritiden. Som personlig assistent är det ditt arbete att följa kunden utifrån dennes rutiner, önskemål och behov.
Vi söker dig som brinner för att jobba med människor. Som person är du social, ödmjuk och du ska ha lätt till skratt då humor är viktigt. Det är även viktigt att du är lyhörd för kundens önskan och behov. Du ska vara flexibel och kunna gå från lugnt till högt arbetstempo, samt vara bekväm med att arbeta självständigt och noggrant efter rutin.
Vi välkomnar manliga sökande mellan 18-30 årsåldern, det är meriterande om du har jobbat som personlig assistent tidigare. Du ska kunna tala och förstå svenska obehindrat.
Körkort är meriterande då kund bor strax utanför Falun och det går begränsat med bussar.
Vi söker till en början en timvikarie med chans till en schemarad.
Intervjuer sker fortlöpandes vilket gör att tjänsten kan tillsättas innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Vattugränd 1 (visa karta
)
791 71 INKLUDERA ASSISTANS I SVERIGE AB Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Lina Frank lina.frank@inkluderaassistans.se 0791426590 Jobbnummer
9702799