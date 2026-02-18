Manlig timvikarie till jobb som personlig assistent i Mölndal.
Manlig timvikarie till personlig assistans i MölndalVill du ha ett jobb där din närvaro faktiskt spelar roll? Där dagarna kan innehålla både träning, vardagssysslor och spontana aktiviteter - och där du är den som gör det möjligt?
Nu söker vi en manlig personlig assistent som kan hoppa in vid behov hos en man i 46-årsåldern som bor i egen lägenhet i Mölndal.
Arbetspassen är antingen kl. 09.30-19.00 eller 17.45-12.00 (med 6 timmars sovande jour). Det är en timanställning, med goda möjligheter att arbeta mer - inte minst som semestervikarie.
Vad innebär jobbet?
Du är med i hela vardagen. Det kan handla om att:
köra hans permobil
följa med och stötta vid träning
sköta hushållet
delta i aktiviteter
hjälpa till med personlig omvårdnad och intimhygien
Det är ett praktiskt jobb, nära och förtroendefullt. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att ta ansvar - både i det lilla och det stora.
Vem söker vi?
Vi tror att du är stabil, respektfull och har en naturlig känsla för integritet. Du behöver kunna växla mellan att ta initiativ och att bara finnas där.
Och en sak är avgörande:
Du måste kunna prata och skriva svenska obehindrat. Kommunikation är en central del av arbetet och det får inte finnas utrymme för missförstånd.
Erfarenhet är meriterande, men det viktigaste är att ni fungerar tillsammans. När personkemin stämmer blir samarbetet både enklare och roligare.
Tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person. Känns det här som något för dig? Skicka in din ansökan.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/37". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9748984