Manlig personlig assistent till kille med rörelsehinder o autism, 80 %

Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg

2026-06-29



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