Manlig personlig assistent sökes till ung man i Angered,50-100%
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-10-16
Vill du ha ett jobb som faktiskt betyder något - på riktigt?
Vi söker dig som är trygg, pålitlig och har både skinn på näsan och hjärtat på rätt ställe.
Du tar ansvar när det behövs, men är inte rädd för att bjuda på ett skratt när stämningen tillåter.
En glad och livsglad 19-åring i Angered söker nu en personlig assistent. Han bor hemma med familjen, gillar att ha kul och behöver någon som är både praktisk och social - någon som fattar grejen och vill vara med och få vardagen att rulla.
Om jobbet
Som assistent hjälper du till med det som behövs för att dagen ska fungera - till exempel:
- Förflyttningar och personlig omvårdnad (ADL)
- Stöd vid olika aktiviteter
- Praktiska vardagssysslor
Arbetet sker i dubbelassistans, vilket innebär att du jobbar tillsammans med en kollega. Du behöver därför trivas med teamarbete, vara initiativtagande och kunna läsa av situationer - när det är dags att fokusera och när det är okej att skoja till det.
Vi tror att du:
- Är stabil, punktlig och trivs med struktur
- Har humor och kan bjuda på dig själv - utan att ta över rummet
- Är fysiskt stark och klarar av att hjälpa till rent praktiskt
- Är rökfri och pratar bra svenska
- Är en person man kan räkna med - gärna under längre tid
Tjänsten
- Omfattning: 50-100 %
- Arbetstider: Dag, kväll och helg
- Anställning: Du börjar som timanställd. Om det klickar finns chans till visstidsanställning med överenskommen tjänstgöringsgrad så länge uppdraget varar.
Låter det här som något för dig?
Toppen - skicka in din ansökan redan idag!
Det här är inte vilket jobb som helst - det är en chans att göra verklig skillnad. Varje dag.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/252". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
9559843