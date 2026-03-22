Manlig personlig assistent sökes till sommarjobb i Alingsås, ca 75 %
Manlig personlig assistent sökes till Alingsås - sommarjobb ca 75 %
Det här är inte ett jobb där dagarna ser likadana ut.
Vissa kvällar blir det film, andra handlar det om träning, snack om historia eller politik - eller bara att få vardagen att flyta på utan krångel.
Jag bor i egen lägenhet i Alingsås och lever ett aktivt liv med vänner, familj och mina intressen. Efter en ryggmärgsskada använder jag permobil, och det är här du kommer in - som någon som gör det möjligt att fortsätta leva livet på mitt sätt.
Nu söker jag 1-2 personliga assistenter för sommaren, med möjlighet att fortsätta på timmar under hösten.
Hur jobbet ser ut
Du jobbar nära mig i min vardag - hemma och när jag är iväg. Det handlar om allt från praktiska moment och förflyttningar till att hänga med på det som händer i livet. Vissa dagar är lugna, andra mer aktiva.
• 12-timmarspass
• Dag, kväll och vaken natt
• Vardagar och helger (varannan helg ingår)
• Tjänstgöringsgrad ca 75 %
Vem jag tror att du är
Det viktigaste är inte vad du gjort innan - utan hur du är som person.
Du är någon som:
• tar ansvar utan att göra det krångligt
• är trygg, flexibel och kan ställa om när planer ändras
• har en fysik som klarar av praktiska moment och vara ett stöd vid förflyttningar
• gärna har körkort (plus, men inget krav)
Och kanske viktigast av allt: vi behöver klicka. För när det funkar blir jobbet både enklare och roligare - för oss båda.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan och berätta lite om vem du är.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/79". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9811813