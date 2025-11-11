Manlig personlig assistent sökes till glad och aktiv kille i Floda
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
OM JOBBET
Jag är en glad och påhittig ung man med autism och intellektuell funktionsnedsättning som söker en manlig personlig assistent som vill bli en del av mitt liv och min vardag.
Jag älskar musik, att leka, bada, promenera och följa med på utflykter. Borås djurpark är en höjdpunkt och att gunga är en favoritaktivitet! Jag rider också, så du får inte vara allergisk mot hästar.
DU SOM SÖKER ÄR
För mig är det viktigt att du:
- Är man och mellan 20-40 år
- Är lugn och trygg så att jag känner mig säker med dig
- Är snabb och följsam när jag behöver stöd i stunden
- Är flexibel och kan hänga med i mitt tempo och mina behov
- Använder ett lågaffektivt bemötande
- Är rökfri
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Det är ett stort plus om du:
- Tycker om musik.
- Kan eller vill lära dig TAKK
- Har jobbat med autism eller personer med stora stödbehov tidigare
- Körkort kan vara ett plus. Även om det går tåg hit så är det ungefär 1,5 km att gå från stationen.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Extra vid behov, men kan för rätt person leda till en fast tjänstgöringsgrad. Arbetstiden är i nuläget främst förlagd till kvällar och helger.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Omgående.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2025-12-11. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.se
