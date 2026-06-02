Manlig personlig assistent sökes till 20-årig kille i Angered, 50-75 %
2026-06-02
Vill du ha ett jobb som faktiskt betyder något – på riktigt?
Vi söker dig som är trygg, pålitlig och har både skinn på näsan och hjärtat på rätt ställe. Du tar ansvar när det behövs, men är inte rädd för att bjuda på ett skratt när stämningen tillåter.
En glad och livsglad 19-åring i Angered söker nu en personlig assistent. Han bor hemma med familjen, gillar att ha kul och behöver någon som är både praktisk och social – någon som fattar grejen och vill vara med och få vardagen att rulla.
Om jobbet
Som assistent hjälper du till med det som behövs för att dagen ska fungera – till exempel:
Förflyttningar och personlig omvårdnad (ADL)
Stöd vid olika aktiviteter
Praktiska vardagssysslor
Arbetet sker som dubbelassistans, vilket innebär att du jobbar tillsammans med en kollega. Du behöver därför trivas med teamarbete, vara initiativtagande och kunna läsa av situationer – när det är dags att fokusera och när det är okej att skoja till det.
Vi tror att du:
Är stabil, punktlig och trivs med struktur
Har humor och kan bjuda på dig själv – utan att ta över rummet
Är fysiskt stark och klarar av att hjälpa till rent praktiskt
Är rökfri och pratar bra svenska
Är en person man kan räkna med – gärna under längre tid
Tjänsten
Omfattning: 50–75 %
Arbetstider: Dag, kväll och helg
Anställning: Du börjar som timanställd. Om det klickar finns chans till visstidsanställning med överenskommen tjänstgöringsgrad så länge uppdraget varar.
Låter det här som något för dig?
Toppen – skicka in din ansökan redan idag!
Det här är inte vilket jobb som helst – det är en chans att göra verklig skillnad. Varje dag.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
Mölndalsvägen 30B
400 22 GÖTEBORG
GIL Kontakt
Rekryteringsansvarig
Lena Svensk 031-636487
