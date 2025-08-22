Manlig avlösare sökes till 9-årig kille i Farsta
Ei Care Lss AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ei Care Lss AB i Stockholm
Företaget
Ei Care har ambitionen att bedriva en mer emotionell omsorg med bemötandet och den mellanmänskliga kontakten i fokus. Våra verksamheter riktar sig mot personer med mentala funktionsvariationer, t.ex. autism och Downs syndrom. Som anställd hos oss fyller du inte enbart en praktisk funktion för den enskilde, du är även en trygg förebild och vän. Ledord som empati, medkänsla, lyhördhet och närvaro ska vara grundläggande i all den omsorg du utför genom oss. Gå gärna in och läs mer på www.eicare.se.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Är du en trygg person som vill vara med och skapa en meningsfull vardag för andra människor? Brinner du för emotionell omsorg? I så fall kan du vara rätt person för jobbet!Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu en manlig avlösare till en 9-årig kille med autism och diabetes. Uppdraget omfattar 8 timmar i månaden fördelat på 3-4 tillfällen som utförs under helger. Vid avlösningen kommer ni bland annat leka, promenera och fika. Vi söker dig som har ett stort tålamod, är strukturerad, lyhörd, pedagogisk och har ett brinnande intresse för människor och emotionell omsorg. Tidigare erfarenhet av arbete med människor inom målgruppen är meriterande. Avlösarservice i hemmet innebär att du kommer hem till brukaren och tillsammans hittar ni på aktiviteter i hemmiljön t.ex. spelar spel, pysslar, bakar, lyssnar på musik eller samtalar och umgås i största allmänhet. Syftet med avlösarservice är att ge brukarens anhöriga möjlighet till avlastning.
Anställningsvillkor
Timlönen (inkl. OB) variera mellan 180-210 kr på helgen, 150-180 kr på vardagkvällar samt 130-160 kr vardagar (dagtid) beroende på dina kvalifikationer (utbildning och erfarenhet). Vid en eventuell anställning kommer vi be om referenser och utdrag från Polisens belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ei Care Lss AB
(org.nr 556980-3983), http://www.eicare.se Kontakt
Marlene Aranki marlene@eicare.se Jobbnummer
9471253