Mångsidig Busschaufför & Mekaniker till Transportkraft i norra Stockholm
A Transportkraft AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Transportkraft AB i Stockholm
Är du en skicklig förare som också trivs med att rulla upp ärmarna i verkstaden? Söker du ett tryggt heltidsjobb med stor variation? Då kan du vara precis den vi söker!
Vi på Transportkraft söker nu en nyckelperson till vårt team i norra Stockholm. Hos oss får du en unik och varierad roll där du kombinerar körning med mekaniskt arbete. Ingen dag är den andra lik, och du blir en viktig del i att hålla vår verksamhet rullande.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Det här är en heltidstjänst med varierande arbetstider och arbetsuppgifter. Tillträde sker omgående.
Du kommer att utgå från norra Stockholm, och dina huvudsakliga ansvarsområden delas mellan vägen och verkstaden:
Skoltrafik: Säkra och trygga transporter för skolelever under morgnar och eftermiddagar.
Ersättningstrafik: Flexibel körning vid planerade eller akuta avbrott i kollektivtrafiken.
Mekaniskt arbete: Service, underhåll och enklare reparationer av vår fordonsflotta i verkstaden för att säkerställa högsta säkerhet och driftssäkerhet.
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är en flexibel och lösningsorienterad person som gillar kombinationen av kundkontakt på vägarna och praktiskt problemlösande i verkstaden.
Vi söker dig som har:
D-körkort samt giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis) och digitalt förarkort.
Erfarenhet av eller ett stort intresse för fordonsmekanik (tidigare erfarenhet av reparationer på tunga fordon är starkt meriterande).
Ett gott bemötande, hög ansvarskänsla och ett lugnt och tryggt körsätt.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är ett stort plus (meriterande) om du också har:
C-körkort (för lastbil).
Vad vi erbjuder dig
Vi på Transportkraft värnar om våra anställda och erbjuder en stabil och trygg arbetsplats.
Tillsvidareanställning på heltid med varierande och stimulerande arbetsuppgifter.
Självklart har vi kollektivavtal – din trygghet är viktig för oss.
Tjänstepension och schyssta försäkringsvillkor.
Betald semester enligt lag och avtal samt en god arbetsmiljö med härliga kollegor.Så ansöker du
Då vi behöver tillsätta tjänsten omgående tillämpar vi löpande urval. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Skicka din ansökan till: kontakt@transportkraft.se
Frågor om tjänsten? Kontakta oss på ovanstående e-postadress.
Välkommen med din ansökan till Transportkraft! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: Kontakt@transportkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Transportkraft AB
(org.nr 559150-1340)
Bergengatan 9 (visa karta
)
164 37 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001992