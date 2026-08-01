Många vårdcentraler har behov av legläkare, ST-läkare och allmänmedicinare.
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-08-01
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Uppdrag på vårdcentral?
Vi har ett stort behov av allmänspecialister, ST-läkare och legläkare med mer än 2 års erfarenhet som kan erbjuda sin kompetens till vårdcentraler runt om i landet. Vi har avtal med alla Sveriges regioner och kan erbjuda uppdrag på offentliga vårdcentraler över hela landet. Det finns jobb för dig som har en vecka att erbjuda och till dig som kan erbjuda din kompentens och tid 52 veckor/år.
Varför jobba som hyrläkare?
Som hyrläkare genom Dignus Medical får du friheten att själv bestämma var och när du vill arbeta. Vinter i norr och sommar i söder? Storstad eller landsbygd?
Oavsett om du vill jobba regelbundet som hyrläkare eller bara några veckor om året för att se annat så har vi uppdrag som passar dig.
Vem är du?
Du har minst 2 års erfarenhet. Du brinner för att ge högkvalitativ vård och trivs med att anpassa dig till nya miljöer och arbetsplatser. Din förmåga att samarbeta och ditt starka patientfokus är viktigt för att vi tillsammans ska erbjuda bästa möjliga vård på vårdcentraler som behöver hjälp utifrån.
Varför välja Dignus Medical?
Med vår långa erfarenhet av bemanning inom hälso- och sjukvården kan vi erbjuda dig uppdrag som är skräddarsydda efter dina behov och förväntningar. Vi följer dig genom hela processen och ser till att du känner dig trygg och uppskattad i ditt arbete. Vi har tillgång till alla uppdrag som utannonseras via det Nationella Avtalet, vilket innebär att du får ett brett urval uppdrag att välja mellan.
Kontakta oss
Är du redo för ett nytt uppdrag? Tveka inte att kontakta oss för mer information om aktuella uppdrag och hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt möjligheter.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Konsultchef
Malin Demoling malin.demoling@dignusmedical.se +46732034781 Jobbnummer
10017905