Manager NPD (New Product Development) till CG Drives & Automation
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Engageras du av teknisk utveckling, modernt ledarskap och att driva verklig förändring? Vill du ha en nyckelroll där du ansvarar för utvecklingen av nya, spännande produkter som bidrar till en mer energieffektiv framtid? Vi söker nu en engagerad och driven Manager NPD (New Product Development) till vår R&D-avdelning i Helsingborg. Vi erbjuder en utmanande och dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och forma framtidens gröna tekniklösningar.
Som Manager NPD får du det spännande uppdraget att driva utvecklingen av nya produkter (NPD) och ta ett djupt grepp om vår innovationskraft, med siktet på ren innovation och utveckling.
Du kommer att leda ett dedikerat och kompetent R&D-team bestående av seniora ingenjörer fördelade över flera olika discipliner (elektronik, kraftkomponenter, mekanik, inbyggd mjukvara samt test och certifiering). Du hanterar självständigt en årlig utvecklingsbudget på 2,5 miljoner euro och är en viktig röst i våra styrgrupper (Steering Committees).
Välkommen med din ansökan!
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Vi håller annonsen öppen över hela sommaren med slutdatum i slutet av augusti. Urval sker dock löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, med målsättningen att genomföra intervjuer i augusti.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad där rekryteringskonsult Hannah Sandström svarar på frågor om rollen och rekryteringsprocessen, hannah.sandstrom@randstad.se
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Förändringsledning & Innovation: Ett av dina primära fokusområden blir att utvärdera och implementera moderna metoder, processer och laboratoriemiljöer. Företaget är i en förändringsfas och vi letar efter dig som har förmågan att fånga upp nya idéer och driva utvecklingen framåt.
Korsfunktionellt & Globalt samarbete: Rollen har en stark internationell prägel med mycket kontakter mot Tyskland och utlandet, inklusive leverantörer över hela världen. Du kommer även att samarbeta tätt med vår R&D-avdelning i Indien samt våra samarbetspartners i Kina.
Projektledning: Leda flera parallella utvecklingsprojekt och säkerställa att teamet levererar inom utsatta kostnads- och kvalitetsramar.Kvalifikationer
Dina formella kvalifikationer (Skallkrav):
Minst civilingenjörsexamen inom elektroteknik (M.Sc.E.E) eller motsvarande.
Minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet.
Obehindrade kunskaper i engelska i tal och skrift.
Specifika kunskaper och erfarenheter:
Ledarskap: Dokumenterade och bevisade ledarskapsegenskaper. Du har förmågan att kompetensutveckla, bygga team och leda seniora experter inom tekniska discipliner som elektronik, mekanik och inbyggd mjukvara.
Produktlivscykeln (NPD och NPI): Gedigen erfarenhet av att leda nyutveckling av produkter (NPD), att lägga till nya funktioner på befintliga produkter (PCoE) samt att framgångsrikt introducera nya eller ändrade produkter i produktion och leveranskedja (NPI).
Projektledning: Vana att exekvera flera parallella projekt och säkerställa att dessa levereras enligt uppsatta tidsplaner, kostnadsramar och specifikationer.
Agila metoder: Praktisk erfarenhet av att arbeta med agila verktyg och metoder.
Tekniskt affärsstöd: Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och stötta sälj- och produktledningsavdelningarna med tekniska lösningar för att tillgodose kunders specifika behov.
Starkt meriterande:
Erfarenhet av kraftelektronik och kunskap om produkter som hanterar spänningsnivåer upp till 1000 V.
Erfarenhet av att driva förändringsledning.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en trygg ledare med stark analytisk förmåga som vet hur man bygger tillit och engagemang hos ett team av drivna experter. Du har förmågan att förena gedigen teknisk erfarenhet med nya tankesätt och idéer för att driva hela teamets innovationskraft framåt. Du är en trygg och kommunikativ ledare med stort engagemang och glimten i ögat, som är van att agera både strategiskt och operativt.Om företaget
CG Drives & Automation Sweden AB
CG Drives & Automation (tidigare känt som Emotron) är ett miljöteknikföretag som utvecklar och tillverkar utrustning för styrning och övervakning av elmotorer. Våra lösningar fokuserar på energieffektivitet, minskat underhåll och ökad produktivitet för kritisk utrustning inom industrier som vatten och avlopp, marin och gruvdrift. Vi är idag 170 anställda och ingår i den globala industrikoncernen CG Power and Industrial Solutions. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/3ffe4d00-f7a4-4f1e-9ca6-82a22a64501b
Mörsaregatan 12 (visa karta
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254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
CG Drives & Automation Sweden AB Kontakt
Hannah Sandström hannah.sandstrom@randstad.se +46733434534 Jobbnummer
9984208