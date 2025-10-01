Manager Inom Revision Till Kpmg Audit Assurance, Stockholm
Lockas du av möjligheten att påbörja nästa epok i din karriär och bli del utav KPMG, marknadens ledare inom till exempel hållbarhetsredovisning med stark medvind i seglen och flera stora prestigeuppdrag inom revision? Står du och stampar i din vardag och söker den där speciella känslan av att vara i det vinnande laget? Den där kicken, bubblande glädjen och passionen som genomsyrar hela verksamheten och där någonting är på väg att hända. Där tillväxt och nya kunduppdrag skapar möjligheter och öppnar dörrar för dig att växa och ta än mer ansvar?
Med de utökade kraven på hållbarhetsrapportering, erbjuder vi nu även spännande möjligheter att arbeta med hållbarhetsgranskning och ta en ledande roll inom detta viktiga framtidsområde.
2025 och framåt är KPMG vinnaren, missa inte din plats på resan!
Som Manager inom A&A på KPMG kommer du att bli del av ett starkt, drivet och engagerat team med en hög kompetens och bred mångfald. Med några av marknadens skickligaste spelare inom revision och med ett starkt lagarbete har KPMG de senaste åren vunnit flera mycket stora och viktiga uppdrag inom flera olika branscher. Därav utökar vi nu teamet med ytterligare nyckelspelare till kontoret i Stockholm
KPMG bygger för framtiden och vi söker nu nästa generations påskrivande revisorer.
I rollen ansvarar du för revisorsuppdrag samt hanterar revisionsnära rådgivning till kunder. Du kommer att arbeta med större och noterade kunder, ofta internationella sådana och inom flertalet olika sektorer såsom Real Estate & Constructions, Consumer Products & Retail, Financial Services, Industrial Manufacturing samt Media & Telecom.
KPMG värdesätter dig som individ och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter i en mångsidig miljö där du kommer att utmanas genom spännande och viktiga engagemang hos kund. Du erbjuds en omväxlande och ansvarsfull roll där tempot ofta är högt, med många möjligheter till intressanta uppdrag, ständig förändring och kunskapsutveckling. KPMG erbjuder ett omfattande internt utbildnings- och utvecklingsprogram med möjlighet att utvecklas inom ditt område.Revisionsbranschen står nu inför nya utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsgranskning, vilket ger dig en unik chans att vara med och forma framtidens revision på KPMG. Om du är intresserad av att arbeta med hållbarhetsgranskning parallellt med den finansiella revisionen, finns det stora möjligheter att skapa en nyckelroll i våra integrerade revisionsteam tillsammans med våra ESG Assurance Specialister som ligger i framkant på området. På så sätt kan du vara med och bidra till att KPMG kan leverera högsta kvalitet till våra kunder inom båda områden.
Hållbarhetsgranskning erbjuder inte bara en möjlighet att växa professionellt utan också en chans att bidra till en mer hållbar framtid. Med ett starkt stöd från KPMG av specialister och omfattande utbildnings- och utvecklingsprogram kommer du att ha alla verktyg du behöver för att lyckas och trivas i denna viktiga roll.
Är det här du?
För att vara framgångsrik i denna roll vill vi att du har en akademisk examen inom för tjänsten relevant område. Du har minst tre års erfarenhet av att arbeta med revision inom Big 6. Det är meriterande om du även har internationell erfarenhet, kanske är du Senior Associate eller Assistant Manager och är redo för ett nästa steg i din karriär. Du lockas av möjligheten att få arbeta på ett företag som erbjuder goda karriärmöjligheter men med en balans i livet.Mycket goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska är ett krav.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker efter dig som har ett högt självledarskap. Som är kommunikativ, förtroendeingivande och engagerad. Du delar med dig av din kunskap och kompetens och är mån om en god leverans. Vidare är du flexibel, strukturerad och har en hög strategisk förmåga. För att trivas i rollen är det viktigt att du värdesätter lagarbete, att du tycker om att skapa relationer och arbetar för att skapa ett mervärde till kund.
Sökord: Audit & Assurance, financial service, redovisning, ESG
