Manager Chassie & Mast - Led och utveckla framtidens teknikteam
Toyota Material Handling Europe AB / Chefsjobb / Mjölby Visa alla chefsjobb i Mjölby
2026-07-02
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Är du en engagerad ledare som brinner för teknik och innovation? Inom på Toyota Material Handling Europe söker vi en gruppchef inom chassie & mast som vill vara med och forma framtidens teknik.
Som Gruppchef på Toyota kommer du att arbeta med:
Leda, utmana och utveckla ett team av seniora medarbetare samt säkerställa att gruppen når uppsatta mål
Driva och prioritera gruppens arbete i pågående projekt och löpande utvecklingsarbete, med fokus på framdrift och leverans
Initiera och driva förutveckling av komponenter och moduler tillsammans med ditt team
Delta i ledningsgruppsarbete och driva verksamhetsutveckling inom avdelningen
Rollen som gruppchef erbjuder många kontakter, både interna och externa samarbete med företagets övriga funktioner är en viktig del av arbetet.
Vi söker en gruppchef för teknikområdet chassie & mast - en roll för dig som vill kombinera ledarskap med teknikutveckling i en dynamisk miljö.
Förslag på ändring "Du leder ett team om cirka 10 erfarna konstruktörer som arbetar med mekanisk utveckling i olika faser - från idé till färdig lösning. Gruppen har stor frihet att påverka lösningar och driver utvecklingen av komponenter och moduler.
Som gruppchef skapar du förutsättningar för teamets framgång genom att tydligt sätta riktning, fatta beslut i komplexa frågor och leda teamet framåt, samtidigt som du stöttar i vardagen, bidrar i tekniska dialoger och utvecklar arbetssätt. Rollen erbjuder en varierad och verksamhetsnära vardag med stort utrymme att påverka både team och resultat.
Rollen kräver att du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att skapa förtroende och framdrift i en grupp med hög senior kompetens.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Till tjänsten som Gruppchef söker vi dig som:
Har flerårig erfarenhet som ledare, gärna av seniora medarbetare, och ett starkt intresse för att vidareutveckla arbetssätt och metoder.
Har erfarenhet av produktutveckling och ett gott tekniskt intresse (djup specialistkunskap är inte ett krav)
Har ett tekniskt intresse och god förmåga att sätta dig in i nya områden.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Har tidigare erfarenhet som chef eller annan ledande roll inom teknikutveckling.
Som person ser vi att du är
En tydlig och trygg ledare som sätter riktning, skapar struktur och vågar fatta beslut och driva frågor hela vägen i mål även i utmanande situationer
Kommunikativ och skapar engagemang och motiverar medarbetare
Mål- och resultatorienterad, beslutsam när det krävs och visar empati i ditt ledarskap
Har förmåga att leda och få med dig seniora medarbetare, skapa engagemang och samtidigt ställa krav
Vilka är Toyota Material Handling Europe?
Toyota Material Handling Europé är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2026-08-10. Under sommar- och semesterperioden kan vår återkoppling ta något längre tid än vanligt. Vi återkommer till dig så snart som möjligt efter sista ansökningsdatum
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
Jenny Walette , Senior Manager Mechanics, jenny.walette@toyota-industries.eu
Josephine Tykesson Rahman, Talent Acqusition partner, 0767634860 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Svarvargatan 8 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Arbetsplats
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden Kontakt
Contact
Toyota Material Handling josephine.tykesson-rahman@toyota-industries.eu Jobbnummer
9989879