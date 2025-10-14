Managementkonsult med erfarenhet inom offentlig sektor
2025-10-14
Om rollen
Inom vårt team Transformation Advisory på Sopra Steria stödjer vi ledande befattningshavare med strategi, verksamhetsutveckling och programledning av komplexa förändringsprojekt. Vår styrka ligger i att kombinera strategi, operativ verksamhet och teknologi vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder att definiera de affärskritiska frågeställningarna - och transformera verksamheten. Vi är på en tillväxtresa och i vår tillväxt kommer det finns spännande utvecklingsmöjligheter i såväl våra konsultuppdrag som olika nyckelroller i vår organisation.
Vi växer vår affär inom offentlig sektor och har många spännande uppdragsmöjligheter. Därför behöver vi stärka vårt team med fler Managentkonsulter med erfarenhet inom det området.
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som managementkonsult och en gedigen kunskap inom organisations- och verksamhetsutveckling med särskild inriktning mot offentlig sektor. Du har arbetat i uppdragsledande roller och har en djup förståelse för de utmaningar och behov som finns inom offentlig sektor och myndighet. Du är van vid att genomföra förstudier, leda workshops, facilitera beslutsprocesser med olika beslutsfattare och intressenter, samt driva implementering av verksamhetsförändringar som genererar önskade effekter. Du drivs av att utveckla kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter där vi som konsultpartner kan göra skillnad och skapa hållbara lösningar som gör verklig skillnad. Som person är du nyfiken, drivande och en stark team-player som trivs med att ta ansvar och samarbeta för framgång.
Vi tror att du har:
- Minst 6-8 års erfarenhet som managementkonsult, varav större delen inom offentlig sektor
- Akademisk examen inom relevant område
- Stor förståelse för offentlig sektors utmaningar och verksamhetsbehov
- Erfarenhet av organisation, styrning, verksamhetsutveckling och tillämpning av ny teknik för att effektivisera och förbättra verksamhetsprocesser mm.
- Dokumenterad förmåga att leda och driva komplexa förändringsprojekt
- Hög grad av självledarskap och vilja att utveckla både dig själv och andra
- Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
