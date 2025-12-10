Man söker assistent som vill ha ett varierat jobb i trevlig miljö (80%)
2025-12-10
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Om mig
Jag är en drygt 60-årig man som behöver en ny assistent som kan stötta mig i min vardag. Jag bor med fru, bonusbarn och hund i Täby, med tåg och buss på några minuters avstånd.
Du hjälper mig med olika moment som hygien, påklädning, kommunikation, måltider etc. men mest bidrar du till att mitt liv fylls av aktiviteter som jag tycker om att göra som besök på museum, äta på restaurang eller fika, promenera i närområdet, titta på TV, läsa bok, lyssna på musik eller bara hänga och småprata.
Jag ser positivt på livet trots min sjukdom och vill fylla dagen med positiva upplevelser och glädje.
Om dig
Jag söker en glad, utåtriktad och initiativrik assistent i åldern 22-45 år. Ett plus är om du är utbildad undersköterska. Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Jag söker just nu dig som vill vara med och utöka mitt befintliga assistansteam då jag nyligen har fått beviljande för dubbelassistans. Det innebär att du kommer arbeta samtidigt som en annan i teamet tillsammans med mig.
Arbetstider gäller till huvudsak dagtid, men kvällar kan också förekomma.
Mängden gäller cirka 80% med möjlighet till utökning i längden och hoppa in vid behov under vakanser.
En positiv och trevlig arbetsmiljö erbjuds!
Hur du ansöker:
1. Klicka på "Ansök här"
2. Skapa ett konto
3. Fyll i din rekryteringsprofil samt ladda upp ditt CV och personliga brev.
4. Efter du skapat din profil behöver du sedan söka den specifika tjänsten under fliken "Lediga tjänster"
Information om NÄRA
Hos NÄRA omfattas personliga assistenter alltid av kollektivavtal.
I rekryteringar hos NÄRA kan kunder/arbetsledare/anhöriga komma att läsa din ansökan i enlighet med GDPRs bestämmelser.
