Man i Sköndal söker assistenter till vakna natt-pass

Jag är en 44-årig man som nu söker assistenter för arbete på natten
Jag har en muskelsjukdom och är som förlamad, fast med känsel. Jag behöver din hjälp med bl. a förflyttning, toalettbesök, hygien, medicin och sondmatning och allt annat som hör livet till.
Nattetid använder jag CPAP / NIV (andningsmask)
Jag bor i Sköndal / Sthlm, och jag tänker att du bor i närheten, eller att du har smidiga resvägar till och från arbetet hos mig.
Kanske har du kunskap, eller erfarenhet om vad personlig assistans är, och lite om hur det är tänkt att fungera. Det är bra, men inget krav. Däremot så är det viktigt för mig att du talar och förstår svenska flytande, och jag fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Jag kommer själv att vara din arbetsledare, och med ömsesidig respekt och ärlighet så tror jag att vi kan komma långt tillsammans. Jag arbetar hemma, och är i övrigt samhällsintresserad i största allmänhet. Andra intressen är film, musik (metal) och idrott....gärna fotboll.
Du behöver vara frisk och stark eftersom jag behöver hjälp vid förflyttningar. En golvlyft i finns i hemmet, och du hjälper mig med allt i mitt dagliga liv då jag får låna dina armar och ben.
Är du intresserad, så skriv gärna och berätta om dig själv, vem du är, och vad du har för planer i livet.
Om du verkar vara den jag söker så kommer jag att be dig att lämna ett utdrag ur Polisens belastningsregister, och 2 referenser från tidigare arbete eller uppdrag. Så förbered gärna för det.
