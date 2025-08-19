Man i 60-årsåldern söker ledsagare på Lidingö, 40 tim per månad
2025-08-19
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.god-omsorg.se
Nu söker God Omsorg en ledsagare på Lidingö!
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om promenader, träning, göra ärenden, kanske ta en fika.
Vi har nu en man i 60-årsåldern som behöver stöd i sin vardag. Han har lindrig if och Adhd. Han kan lätt bli orolig och drabbad av ångest om han är ensam långa stunder, så hans ledsagare är otroligt viktiga för att han ska få ihop sin tillvaro.
Vi vill att du talar det svenska språket flytande och du ska vara en trygg och för troendegivande person. Han vill ha en manlig ledsagare.
Du bör ha erfarenhet av liknande arbete eller personlig erfarenhet t ex via familj/vänner.
Detta uppdrag är på 40 timmar per månad och fördelas på i genomsnitt 3 dagar per vecka, helg och/eller 7 vardag beroende på vad de 2 ledsagarna kommer överens om. Passen är mellan 14,00-19,00.
Tillträde snarast.
Ta nu chansen och skicka in din ansökan.
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning.
Även om detta uppdrag är hos en vuxen så önskar vi att du beställer detsamma och lämnar det till oss vid en anställning.
Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9464122