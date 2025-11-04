Man i 60-årsåldern i Tvärålund söker personlig assistent till vikariat p...
2025-11-04
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
På Aktiv Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Aktiv Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Tvärålund. Tjänsten är ett föräldravikariat på 75% med start i november 2025 och pågår till och med den 31 augusti 2026. Arbetet är förlagt till dag- och kvällstid, både vardagar och helger enligt följande tider.
Kl. 09.00-17.00
Kl. 17.00-23.30
OM KUNDEN
Kunden är en man i 60-årsåldern med ett stort intresse för sport. Han har tidigare drabbats av en stroke och behöver därför stöd i sin vardag.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Stöd vid dagliga rutiner och hushållssysslor
Hjälp med personlig hygien samt av- och påklädning
Assistering vid förflyttningar
Kunden använder hjälpmedel såsom pekplatta för kommunikation, andningsmask, rullstol, glidbräda, turner och vid behov golvlyft.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är positiv, social och har ett gott sinne för humor. Du trivs med att arbeta självständigt, kan ta egna initiativ och har en flexibel inställning. Det är även viktigt att du är pålitlig och noggrann med att hålla tider.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort
Tillgång till bil
Tåla att kunden röker i utomhusmiljö
MERITER
Erfarenhet av att arbeta med personer som har haft stroke
Erfarenhet som personlig assistent eller vårderfarenhet
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 1 st på 75% föräldravikariat.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Aktiv Assistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Aktiv Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ det redan nu, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Du kan enkelt beställa utdraget digitalt via Kivra, välj "arbete med barn med funktionsnedsättning" och gör din beställning här.
Jobba hos Aktiv Assistans Norr AB
Aktiv Assistans Norr AB är ett familjärt assistansföretag med huvudsaklig verksamhet i Västerbotten. Vi brinner för att hjälpa personer med funktionsvariationer att leva ett så meningsfullt och rikt liv som möjligt, utifrån deras behov och önskemål. Våra ledord - inflytande, trygghet, tillgänglighet och kompetens - genomsyrar allt vi gör. Vi är lika måna om våra kunder som om våra anställda och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Aktiv Assistans
Som personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad både under arbetstid och på väg till och från jobbet, så att du kan känna dig trygg om något oförutsett skulle ske. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och arrangerar regelbundet aktiviteter för både personal och kunder. Vi är måna om att du ska trivas hos oss och känna dig som en del av gemenskapen!
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjliga chanser att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
