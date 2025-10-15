Man i 50 års ålder söker personlig assistent i Kalmar
2025-10-15
Är du positiv, genuin och ansvarfull? Lyhörd och kanske idrottsintresserad? Då kan det här vara jobbet för dig!
Man i Kalmar med MS behöver hjälp att leva ett gott liv. Du blir förlänga armar och ben som hjälper till med allt som behövs i vardagen. Om du gillar idrott är det ett plus, då jag gillar att se både live och på tv. Du behöver kunna cykla och laga mat.
Det viktigaste är att personkemin stämmer sedan kan vi lösa det mesta.
Du kanske studerar och vill ha en extra inkomst? Eller önskar jobba deltid?
Tjänsten är på ca 40 % och arbetspassen är dygn kl. 07:30-07:30 med beredskap vissa tider. Vi söker även timvikarier vid behov.
Vi rekryterar löpande och kommer tillsätta tjänsten så fort vi hittar rätt, så sök idag!
Vilka är vi på Assistanspoolen?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete. Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9558046