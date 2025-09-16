Man i 30-årsåldern i Härnösand söker personlig assistent på 75%
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härnösand Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härnösand
2025-09-16
På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Härnösand. Tjänsten är på 75% och arbetstiderna är förlagda till både vardagar och helger. Du kommer att arbeta dagtid samt dygnspass enligt följande tider:
Kl. 08.30-15.00
Kl. 08.30-08.30
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 30-årsåldern som tycker om musik, promenader och att vara delaktig i olika sociala aktiviteter. Han har autism och behöver därför stöd och tillsyn i alla delar av sin vardag. Som hans assistent kommer du att ge det stöd han behöver och arbeta utifrån tydliga stödscheman. Vidare går kunden i daglig verksamhet måndag till fredag.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en god förmåga att uppmärksamma och förstå andras behov. Du är lyhörd, lugn och trygg i ditt bemötande. För oss är din personliga lämplighet avgörande.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort
Rökfri
MERITER
Erfarenhet av vård och/eller personlig assistans
Erfarenhet av autism
Sysselsättningsgrad: 75%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://rehabassistans.se/ Arbetsplats
Rehabassistans Kontakt
Wilma Bystrom wilma.bystrom@olivia.se 070-1089971 Jobbnummer
9510612