Måltidsservice Halmstad söker semestervikarier till sommaren 2026
2026-01-19
Är du engagerad, noggrann och brinner för att ge service? Vill du vara del av en god gemenskap i ett team där alla bidrar med sin kunskap? I så fall är du kanske den vi letar efter! Måltidsservice i Halmstad söker semestervikarier till sommaren 2026!
Om dig
Du är en positiv person som är engagerad och bidrar med en god kamratanda för att skapa trivsel på arbetsplatsen.
Du tar ansvar för ditt arbete och förstår att du är en del av en viktig helhet.
Det är starkt meriterande om du som söker har genomgått, eller genomgår nu, utbildning inom storkök och restaurang eller likvärdigt. Nyligen erhållen erfarenhet av arbete i storkök, restaurang och/eller café är även det meriterande. Goda kunskaper inom egenkontroll och HACCP är önskvärt. Det är också meriterande om du har kassavana.
Vi söker dig som är intresserad av mat och service samt har viljan att ta ansvar och engagera dig. Du har en positiv attityd och nära till skratt samt lätt för att kommunicera och samarbeta. Vidare har du snabba fötter, är flexibel och uppskattar omväxlande arbetsuppgifter. Tunga lyft förekommer dagligen, det är därför bra om du har en god fysik. För att du ska kunna bli aktuell för sommarjobb hos oss ska du vara minst 18 år gammal. Du behöver vara tillgänglig för arbete alla veckodagar under hela perioden. Mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift, är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du behöver vara tillgänglig för arbete under perioden v. 24-33. Introduktion och upplärning kommer att ske innan vecka 24.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Är du kockutbildad med några års erfarenhet inom storkök kommer du att arbeta i varm- och kallkök samt i dietkök. Arbete i disk och vid dukningsband kan förekomma.
Arbete som köksbiträde innefattar diskning och brickdukning samt övrigt förekommande arbete i storkök, även arbete i vår lunchrestaurang samt i café & butik kan förekomma.
Om Måltidsservice
Måltidsservice är en samhällsviktig och kritisk del av sjukhusens försörjning och vi verkar för det robusta sjukhuset - där patienter och personal garanteras en säker och trygg miljö. Vi levererar patientmåltider, catering, driver restauranger, café & butik. Vår mission är att vi tillsammans lagar måltider från grunden med kompetens, stolthet och omtanke.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Ansökningar tas endast emot via ansökningsformuläret, ansökningar via mail eller telefon kommer inte att tas med i urvalsprocessen.
Vi planerar att göra urval och intervjuer under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Vi tillämpar en elektronisk rekryteringsprocess där kommunikation och information kommer att ske via e-post.
Vi använder oss av digital referenstagning via Refensa.Övrig information
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/54". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Region Halland Kontakt
Malin Andersson, Avdelningschef 035-146288 Jobbnummer
9690419